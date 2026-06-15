(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế; Đầu tư hơn 9 tỷ đồng xây dựng công viên Ia Khươl; Kích hoạt trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm phía Đông tỉnh...