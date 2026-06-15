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Kích hoạt trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm phía Đông tỉnh

Kích hoạt trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm phía Đông tỉnh

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO MINH THẢO CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế; Đầu tư hơn 9 tỷ đồng xây dựng công viên Ia Khươl; Kích hoạt trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm phía Đông tỉnh...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế

+ Đầu tư hơn 9 tỷ đồng xây dựng công viên Ia Khươl

+ Bàn giao nhà ở cho gia đình chính sách tại xã Vĩnh Thịnh

+ Đak Sơmei hỗ trợ người dân gieo trồng 25 ha lúa nước chất lượng cao

+ Gia Lai: 167 võ sinh tham gia kỳ thi nâng đai môn taekwondo

+ Kích hoạt trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm phía Đông tỉnh

08:40

Nhịp sống hôm nay:

+ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai điều trị cận thị miễn phí cho trẻ em

09:55

Sắc màu Việt: Gia Lai hướng tới ngày hội văn hóa Chăm

12:09

Sống khỏe: Dành 20 đến 30 phút mỗi ngày tập yoga để giúp cơ thể khỏe mạnh hơn

13:38

Thời tiết hôm nay: Nhiều khu vực nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

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