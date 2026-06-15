Tin nhanh đầu ngày:
+ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế
+ Đầu tư hơn 9 tỷ đồng xây dựng công viên Ia Khươl
+ Bàn giao nhà ở cho gia đình chính sách tại xã Vĩnh Thịnh
+ Đak Sơmei hỗ trợ người dân gieo trồng 25 ha lúa nước chất lượng cao
+ Gia Lai: 167 võ sinh tham gia kỳ thi nâng đai môn taekwondo
+ Kích hoạt trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm phía Đông tỉnh
Nhịp sống hôm nay:
+ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai điều trị cận thị miễn phí cho trẻ em
Sắc màu Việt: Gia Lai hướng tới ngày hội văn hóa Chăm
Sống khỏe: Dành 20 đến 30 phút mỗi ngày tập yoga để giúp cơ thể khỏe mạnh hơn
Thời tiết hôm nay: Nhiều khu vực nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt