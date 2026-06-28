Gia Lai: Hơn 8.600 trường hợp vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera “phạt nguội”

(GLO)- Ngày 27-6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã xác minh, gửi thông báo “phạt nguội” được trích xuất từ hệ thống camera đối với 8.654 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt 6.577 trường hợp; nộp ngân sách nhà nước hơn 26,8 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 437 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 2.040 trường hợp.

Theo Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai, các trường hợp do hệ thống camera ghi nhận mới chỉ là dấu hiệu vi phạm, chưa phải là căn cứ kết luận xử phạt ngay. Sau khi tiếp nhận dữ liệu, lực lượng CSGT tiến hành trích xuất, rà soát, xác minh từng trường hợp; chỉ khi bảo đảm rõ biển số, thời gian, địa điểm và hành vi vi phạm mới tiến hành tra cứu chủ phương tiện, gửi thông báo và mời đến làm việc để đối chiếu, xác minh người điều khiển.

Đáng chú ý, việc xác minh được thực hiện đối với tất cả phương tiện, bao gồm xe biển trắng, xe biển vàng, xe biển xanh, bảo đảm khách quan, đúng quy trình, không có ngoại lệ hay vùng cấm trong xử lý vi phạm.

CSGT sẽ xác minh, xử lý đối với các trường hợp vi phạm được hệ thống camera ghi về trung tâm. Ảnh: ĐVCC

Đối với các trường hợp chủ phương tiện, lái xe sau khi nhận thông báo nhưng có giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh hành vi thuộc các trường hợp không bị xử phạt theo quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì không bị xử phạt.

Trường hợp phương tiện đang thực hiện nhiệm vụ công vụ, nếu có tài liệu chứng minh đang làm nhiệm vụ và thuộc nhóm xe ưu tiên theo quy định tại Điều 27 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và Điều 18 Nghị định 151/2024/NĐ-CP của Chính phủ thì không bị xử phạt.

Hệ thống camera trên các tuyến đường sẽ tự động ghi, lưu và truyền hình ảnh vi phạm giao thông về Phòng CSGT. Trong ảnh một điểm camera tại đường Đống Đa, phường Quy Nhơn. Ảnh: N.L



Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát và phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ trong phát hiện, xử lý vi phạm; bảo đảm việc xác minh, xử lý được thực hiện chặt chẽ, khách quan, đúng quy định, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.