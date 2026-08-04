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Lãnh án 14 năm tù vì lừa đảo, làm giả quyết định của cơ quan nhà nước

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NHẬT LINH
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(GLO)- Ngày 4-8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Chí Linh (SN 1997, tỉnh Bạc Liêu) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 2 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 14 năm tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến tháng 5-2023, mặc dù không có khả năng thực hiện các dự án tại Gia Lai, nhưng Huỳnh Chí Linh vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng có quan hệ, có thể xin dự án xây dựng trang trại chăn nuôi heo tại huyện Phú Thiện và dự án trồng rừng tại huyện Krông Pa. Tin tưởng Linh nên bà Đ.T.T.N., bà N.T.M.V. (phường Ayun Pa) và ông N.V.M. (tỉnh Đắk Lắk) đã nhiều lần giao tiền cho Linh để thực hiện các dự án.

Đối với dự án xây dựng trang trại chăn nuôi heo, Linh đứng ra vận động thành lập Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai, yêu cầu các thành viên góp vốn để “chạy” dự án. Bằng thủ đoạn nhận tiền nhiều lần với lý do chi phí xin chủ trương, gặp cơ quan chức năng, Linh đã chiếm đoạt tổng cộng 490 triệu đồng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

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Bị cáo Huỳnh Chí Linh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 4-8. Ảnh: N.L

Tiếp đó, Linh tiếp tục đưa ra thông tin có thể xin dự án trồng rừng tại khu vực Lâm trường Nam Sông Ba với diện tích khoảng 600 ha, yêu cầu các bị hại góp kinh phí thực hiện dự án. Sau khi nhận 250 triệu đồng của ông V. và bà N., bị cáo tiếp tục chiếm đoạt để tiêu xài.

Khi các bị hại liên tục yêu cầu cung cấp kết quả thực hiện dự án, Linh nảy sinh ý định làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước nhằm che giấu hành vi phạm tội. Bị cáo soạn thảo nội dung, tải các văn bản thật trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Gia Lai, sau đó cắt ghép hình dấu, chữ ký của lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tạo 3 quyết định giả liên quan việc giao đất trồng rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai.

Linh gửi các file quyết định giả cho ông V. và bà N. qua Zalo nhằm tạo lòng tin. Tin tưởng đây là tài liệu thật, bà N. tiếp tục chuyển các quyết định này cho nhiều người để giới thiệu dự án, khiến các tài liệu giả bị phát tán trên mạng xã hội. Sau đó, Linh tìm cách xóa nội dung trao đổi, hủy kết bạn Zalo với bà N. và hướng dẫn bà viết “tâm thư xin lỗi” gửi Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhằm đối phó.

Kết quả giám định dữ liệu điện tử thu giữ trên điện thoại của bị cáo Linh phát hiện các file hình ảnh, file PDF liên quan việc làm giả tài liệu. Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai cùng các cơ quan chuyên môn xác nhận không ban hành các quyết định mang số hiệu mà Linh đã tạo giả.

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Hội đồng xét xử tuyên phạt tổng mức án 14 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Chí Linh. Ảnh: N.L

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý, vì động cơ vụ lợi, sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản, sau đó tiếp tục làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước nhằm đối phó khi các bị hại yêu cầu thực hiện cam kết.

Hành vi của bị cáo có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt nghiêm, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

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