Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Lãnh án 12 năm tù vì lừa bán một lô đất tái định cư cho hai người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 15-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Thảo (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, thửa đất của gia đình Thảo tại phường Quy Nhơn Bắc thuộc diện giải tỏa để thực hiện dự án, được Nhà nước bố trí một lô đất tái định cư tại Khu dân cư khu vực núi Mồ Côi. Do chị ruột của bị cáo Thảo đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã ủy quyền cho Thảo thực hiện các giao dịch liên quan nên Thảo trực tiếp thỏa thuận chuyển nhượng lô đất.

Ngày 18-1-2024, Thảo bán lô đất tái định cư này cho ông H.B.K. (trú phường Quy Nhơn), nhận trước 1 tỷ đồng tiền đặt cọc. Sau khi Nhà nước giao đất, các bên tiếp tục hoàn tất thủ tục để ông K. được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Dù lô đất đã được bán cho ông K. nhưng từ tháng 4 đến tháng 6-2024, Thảo tiếp tục gian dối thỏa thuận bán chính lô đất này cho ông N.M.Q. (trú phường Quy Nhơn Nam). Để tạo lòng tin, Thảo cam kết sẽ hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận rồi sang tên cho ông Q., đồng thời yêu cầu ông Q. nhiều lần giao tiền và chuyển khoản để tất toán khoản vay ngân hàng.

lua-ban-dat-cho-hai-nguoi-lanh-12nam-tu.jpg
Bị cáo Lê Hồng Thảo thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: N.L

Vì tin tưởng, ông Q. đã giao cho Thảo tổng cộng 1,208 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Thảo không thực hiện việc chuyển nhượng như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Khi ông Q. không được nhận lô đất mới phát hiện tài sản này đã được Thảo chuyển nhượng cho người khác trước đó.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: Bị cáo đã sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi này đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gây thiệt hại cho bị hại, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và thị trường giao dịch bất động sản. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng kiểm tra đầy đủ tình trạng pháp lý của tài sản và chỉ thực hiện khi tài sản có đủ điều kiện theo quy định, tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ðổi mới tuyên truyền, lan tỏa văn hóa giao thông

Ðổi mới tuyên truyền, lan tỏa văn hóa giao thông

Tin tức

(GLO)- Ðổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng đang giúp công tác phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Chỉ trong 8 ngày đầu tháng 7-2026 trên địa bàn Gia Lai phát hiện hơn 500 mô tô vượt đèn đỏ, tổng tiền phạt có thể lên đến hàng tỷ đồng.

Gia Lai: Hơn 500 mô tô vượt đèn đỏ trong 8 ngày

Pháp luật

(GLO)- Theo ghi nhận của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, trong 8 ngày đầu tháng 7-2026, hệ thống camera giám sát trên toàn tỉnh phát hiện gần 1.400 trường hợp phương tiện có dấu hiệu vi phạm giao thông, trong đó có hơn 500 xe máy phạm lỗi vượt đèn đỏ.

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai xét xử trực tuyến vụ án cố ý gây thương tích

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai xét xử trực tuyến vụ án cố ý gây thương tích

Tin tức

(GLO)- Sáng 8-7, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn mở phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Từ Văn Phú (SN 1989, trú khối 1, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh trên địa bàn xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh ở xã Hòa Hội

Pháp luật

(GLO)- Sáng 8-7, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Hòa Hội và Đoàn Thanh niên xã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường cho gần 500 học sinh các trường THCS, THPT ở xã Hòa Hội.

Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Tin tức

(GLO)- Ngày 8-7, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Rơ Mah Hiếu (SN 2003, trú làng Mít Jép, xã Ia O) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

null