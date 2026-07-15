Lãnh án 12 năm tù vì lừa bán một lô đất tái định cư cho hai người

(GLO)- Ngày 15-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Thảo (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, thửa đất của gia đình Thảo tại phường Quy Nhơn Bắc thuộc diện giải tỏa để thực hiện dự án, được Nhà nước bố trí một lô đất tái định cư tại Khu dân cư khu vực núi Mồ Côi. Do chị ruột của bị cáo Thảo đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã ủy quyền cho Thảo thực hiện các giao dịch liên quan nên Thảo trực tiếp thỏa thuận chuyển nhượng lô đất.

Ngày 18-1-2024, Thảo bán lô đất tái định cư này cho ông H.B.K. (trú phường Quy Nhơn), nhận trước 1 tỷ đồng tiền đặt cọc. Sau khi Nhà nước giao đất, các bên tiếp tục hoàn tất thủ tục để ông K. được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Dù lô đất đã được bán cho ông K. nhưng từ tháng 4 đến tháng 6-2024, Thảo tiếp tục gian dối thỏa thuận bán chính lô đất này cho ông N.M.Q. (trú phường Quy Nhơn Nam). Để tạo lòng tin, Thảo cam kết sẽ hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận rồi sang tên cho ông Q., đồng thời yêu cầu ông Q. nhiều lần giao tiền và chuyển khoản để tất toán khoản vay ngân hàng.

Bị cáo Lê Hồng Thảo thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: N.L

Vì tin tưởng, ông Q. đã giao cho Thảo tổng cộng 1,208 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Thảo không thực hiện việc chuyển nhượng như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Khi ông Q. không được nhận lô đất mới phát hiện tài sản này đã được Thảo chuyển nhượng cho người khác trước đó.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: Bị cáo đã sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi này đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gây thiệt hại cho bị hại, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và thị trường giao dịch bất động sản. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng kiểm tra đầy đủ tình trạng pháp lý của tài sản và chỉ thực hiện khi tài sản có đủ điều kiện theo quy định, tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản