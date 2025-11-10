Gia Lai: 13 năm 9 tháng tù dành cho đối tượng lừa đảo hơn 4,2 tỷ đồng

(GLO)-Ngày 10-11, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Thanh Hà (SN 1983, phường Hoài Nhơn) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 9 tháng tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, từ ngày 29-7-2016 đến 23-6-2020, do nợ nần, bị cáo Hà đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của ông H.S.C. (phường Bình Định).

Theo đó, Hà tự nhận có nhà, đất và người thân làm chức vụ lớn, hứa sẽ bán nhà, sang nhượng đất để trả nợ, khiến ông C. tin tưởng và nhiều lần giao tiền cho Hà với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.

Bị cáo Hà tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10-11. Ảnh: N.L

Khi ông C. yêu cầu làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất để trừ nợ, Hà đã đặt mua một “sổ đỏ” giả mang tên mình, đưa cho ông C. nhằm tạo niềm tin và trốn tránh nghĩa vụ trả tiền.

Cơ quan điều tra xác định Hà chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng, chỉ trả lại 221 triệu đồng. Toàn bộ số tiền bị cáo Hà chiếm đoạt chủ yếu dùng để trả các khoản nợ khác và tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Hà được thực hiện có tính toán, kéo dài trong nhiều năm, với thủ đoạn tinh vi, thể hiện sự coi thường pháp luật.

Hành vi này đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, làm suy giảm niềm tin trong các giao dịch dân sự, ảnh hưởng đến trật tự xã hội nên cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.