Gia Lai: Lãnh 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người

NHẬT LINH
(GLO)- Ngày 31-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Nghĩa (SN 1998, trú xã Phú Túc) 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, với các tình tiết tăng nặng “có tính chất côn đồ” và “tái phạm nguy hiểm”.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 18-1, sau khi uống rượu tại nhà người quen, H.V.H. (SN 1989, xã Ia Sao) đi bộ về nhà chị người thân ở buôn Tơ Nia, xã Ia Rsai. Trên đường, H. thấy một nhóm thanh thiếu niên đang đánh bạc bằng hình thức “bầu cua” ăn tiền nên tham gia chơi và đứng ra làm cái.

Khoảng 10 phút sau, Nghĩa đi ngang qua, thấy nhóm này đang chơi nên ghé vào tham gia. Trong lúc chơi, H. cho rằng Nghĩa “ăn gian” nên không chịu trả gấp đôi tiền thua, dẫn đến cãi vã. Hai bên lời qua tiếng lại rồi xô xát, H. dùng tay đấm 2 cái vào mặt khiến Nghĩa ngã xuống đường.

bi-cao-nghia.jpg
Bị cáo Nghĩa tại phiên tòa sơ thẩm ngày 31-10. Ảnh: N.L

Bực tức vì bị đánh, Nghĩa liền nhặt một cục bê tông kích thước 10x7x4 cm, nặng khoảng 0,5 kg, đứng dậy đập liên tiếp 2 cái vào vùng đầu và mặt H. khiến nạn nhân gục ngã.

Mặc dù được mọi người can ngăn, Nghĩa vẫn hành động liều lĩnh, thể hiện tính côn đồ, coi thường tính mạng người khác. Sau khi gây án, Nghĩa bỏ đi khỏi hiện trường.

Nạn nhân H. được người dân đưa đi cấp cứu với tỷ lệ tổn thương cơ thể 41% do chấn thương sọ não, vỡ xương hộp sọ vùng trán trái.

Theo Hội đồng xét xử, việc bị cáo Nghĩa dùng cục bê tông đánh mạnh vào vùng đầu, bộ phận trọng yếu của cơ thể, cho thấy bị cáo nhận thức rõ hành vi có thể tước đoạt tính mạng người khác nhưng vẫn cố ý thực hiện đến cùng.

Hậu quả, bị hại H. không tử vong là do được cấp cứu kịp thời, nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Do đó, hành vi của Nghĩa đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”.

Đáng nói, bị cáo Nghĩa mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương từ tháng 8-2023, chưa được xóa án tích, nhưng không chịu tu chí lại tiếp tục phạm tội.

