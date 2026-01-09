Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Hai vợ chồng ở Quy Nhơn tổ chức sử dụng ma túy ngay tại nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an phường Quy Nhơn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) củng cố hồ sơ để xử lý 4 đối tượng liên quan đến ma túy. Trong số đó có 2 đối tượng là vợ chồng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại nhà.

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 7-1, Công an phường Quy Nhơn tổ chức lực lượng kiểm tra, phát hiện trên người đối tượng Đoàn Thanh Thắng (SN 1980, trú đường Bạch Đằng, phường Quy Nhơn) có 1 gói giấy chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy.

Kết quả giám định xác định số tang vật là 0,03 g heroin. Kết quả test nhanh cho thấy Thắng dương tính với ma túy.

thang-va-nhan-la-hai-vo-chong.jpg
Vợ chồng Thắng và Nhân cùng tổ chức sử dụng heroin tại nhà riêng trên đường Bạch Đằng. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng đấu tranh, đối tượng Thắng khai nhận trong ngày 7-1 đã 2 lần sử dụng trái phép chất ma túy (heroin). Lần thứ nhất là vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Thắng cùng vợ là Văn Thị Xuân Nhân (SN 1989) và Châu Hoàng Hạc (SN 1979, ở đường Đống Đa, phường Quy Nhơn) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng của 2 vợ chồng trên đường Bạch Đằng.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Thắng tiếp tục cùng Trương Ngọc Biên (SN 1993, trú đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn) tiếp tục sử dụng ma túy tại địa điểm trên.

tu-trai-qua-hac-va-bien.jpg
Hai đối tượng (từ trái qua) Hạc và Biên tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Ngay trong ngày, Công an phường Quy Nhơn đã khẩn trương truy xét, làm việc với các đối tượng. Kết quả kiểm tra cho thấy cả Nhân, Hạc và Biên đều dương tính với ma túy. Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận đã cùng Thắng sử dụng trái phép chất ma túy (heroin).

Công an phường Quy Nhơn đang triển khai đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026, trong đó đơn vị tập trung xử lý quyết liệt tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng đến xây dựng địa bàn sạch về ma túy.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

(GLO)- Lợi dụng khu vực nghĩa địa vắng người qua lại, 3 đối tượng Trần Duy Trung (SN 1983), Lê Phúc Đại (SN 1986, cùng ở phường Quy Nhơn Nam) và Đặng Thành An (SN 1992, ở phường Quy Nhơn) đã cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quý ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn vì liên quan vụ đánh bầu cua bị Công an phát hiện.

Gia Lai: Đối tượng ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến hành vi đánh bạc

Pháp luật

(GLO)- Sáng 6-1, Trung tá Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng Công an phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa vận động đối tượng Nguyễn Ngọc Quý (SN 1994, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc) ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn.

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

Siết chặt 6 nhóm vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông

Pháp luật

(GLO)- Tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

Gia Lai: Triệt phá “ổ ma túy” ở nghĩa địa

Tin tức

(GLO)- Lợi dụng khu vực nghĩa địa vắng người qua lại, 3 đối tượng Trần Duy Trung (SN 1983), Lê Phúc Đại (SN 1986, cùng ở phường Quy Nhơn Nam) và Đặng Thành An (SN 1992, ở phường Quy Nhơn) đã cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại đây.

Trần Trọng Chiến (trú phường Hoài Nhơn Bắc) bị cơ quan Công an khởi tố, tạm giam sau khi rủ bạn đến nhà sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Bị khởi tố sau khi rủ bạn đến nhà “đập đá”

Pháp luật

(GLO)- Ngày 2-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành tạm giam đối với Trần Trọng Chiến (SN 1991, trú khu phố Trường Xuân Tây, phường Hoài Nhơn Bắc) để tiếp tục làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

null