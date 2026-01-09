Hai vợ chồng ở Quy Nhơn tổ chức sử dụng ma túy ngay tại nhà

(GLO)- Công an phường Quy Nhơn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) củng cố hồ sơ để xử lý 4 đối tượng liên quan đến ma túy. Trong số đó có 2 đối tượng là vợ chồng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại nhà.

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 7-1, Công an phường Quy Nhơn tổ chức lực lượng kiểm tra, phát hiện trên người đối tượng Đoàn Thanh Thắng (SN 1980, trú đường Bạch Đằng, phường Quy Nhơn) có 1 gói giấy chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy.

Kết quả giám định xác định số tang vật là 0,03 g heroin. Kết quả test nhanh cho thấy Thắng dương tính với ma túy.

Vợ chồng Thắng và Nhân cùng tổ chức sử dụng heroin tại nhà riêng trên đường Bạch Đằng. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng đấu tranh, đối tượng Thắng khai nhận trong ngày 7-1 đã 2 lần sử dụng trái phép chất ma túy (heroin). Lần thứ nhất là vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Thắng cùng vợ là Văn Thị Xuân Nhân (SN 1989) và Châu Hoàng Hạc (SN 1979, ở đường Đống Đa, phường Quy Nhơn) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng của 2 vợ chồng trên đường Bạch Đằng.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Thắng tiếp tục cùng Trương Ngọc Biên (SN 1993, trú đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn) tiếp tục sử dụng ma túy tại địa điểm trên.

Hai đối tượng (từ trái qua) Hạc và Biên tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Ngay trong ngày, Công an phường Quy Nhơn đã khẩn trương truy xét, làm việc với các đối tượng. Kết quả kiểm tra cho thấy cả Nhân, Hạc và Biên đều dương tính với ma túy. Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận đã cùng Thắng sử dụng trái phép chất ma túy (heroin).

Công an phường Quy Nhơn đang triển khai đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026, trong đó đơn vị tập trung xử lý quyết liệt tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng đến xây dựng địa bàn sạch về ma túy.