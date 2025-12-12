Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện lớn

(GLO)- Sáng 12-12, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tham dự Lễ ra quân có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; đại diện các sở, ngành và hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Công an tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Lễ ra quân. Ảnh: H.P

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện lớn trên được thực hiện trong 3 tháng (12/12/2025-16/3/2026). Trong đó, Bộ Công an yêu cầu lực lượng Công an các cấp cần tập trung nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động nhận diện, dự báo chính xác những vấn đề liên quan an ninh trật tự (ANTT) trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, không để bị động, bất ngờ.

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Công an tỉnh tham dự Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện lớn. Ảnh: H.P

Lực lượng Công an tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT; thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội; tiếp tục tổ chức xây dựng nhà và chăm lo, hỗ trợ cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, không nhà ở, bị mất nhà, thiệt hại do thiên tai, bão lũ sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng công an tỉnh biểu diễn võ thuật trấn áp tội phạm. Ảnh: H.P

Rà soát, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia; chủ động phát hiện, đấu tranh với các hoạt động tình báo, gián điệp, khủng bố, kích động biểu tình, bạo loạn, gây rối ANTT. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cao điểm, tổng rà soát các chuyên đề, lĩnh vực phòng chống tội phạm. Chủ động phòng ngừa, dự báo, nhận diện tội phạm nổi trên từng tuyến, lĩnh vực, địa bàn để đấu tranh hiệu quả, không để phức tạp, gây bức xúc dư luận. Trong đợt cao điểm, phải chú trọng công tác phòng ngừa, kiểm soát tình hình, kéo giảm ít nhất 7% số vụ phạm tội về trật tự so với 3 tháng liền kề trước cao điểm và cùng kỳ năm trước; tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm cao hơn so với liền kề trước cao điểm và cùng kỳ năm trước.

Lực lượng cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật với gậy tonfa. Ảnh: H.P

Ngoài ra, đấu tranh quyết liệt với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động. Tập trung phát hiện đấu tranh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan “tín dụng đen", tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, cờ bạc, mại dâm. Tăng cường các biện pháp đấu tranh triệt phá các đường dây, tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia… để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Đảng ủy, UBND các phường, xã chỉ đạo sát sao, vào cuộc tích cực hơn nữa với mục tiêu là huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đa dạng hóa các mô hình tự quản; tích cực tham gia vận động cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật... tạo nên sức mạnh tổng hợp, thế trận chủ động, liên hoàn về đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân. Ảnh: H.P

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các xã, phường phát huy vai trò chủ công, nòng cốt tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ triển khai hiệu quả đợt cao điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, chú trọng triển khai đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của người dân. Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp, truy bắt các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các nhóm tội phạm hoạt động lưu động, chuyên nghiệp...

Quản lý chặt các loại hình kinh doanh có điều kiện; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng ngừa cháy, nổ. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án điểm nhằm răn đe, giáo dục chung. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Song song với đó, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phát huy hiệu quả chức trách của mình trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại cơ sở, tích cực tham gia vận động cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật; hỗ trợ lực lượng Công an cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là địa chỉ đáng tin cậy của người dân ở thôn, làng, tổ dân phố.

“Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cấp, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang phải thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ với phương châm “Vì Nhân dân phục vụ”, lấy niềm vui của Nhân dân làm động lực, làm niềm vui, hạnh phúc của chính mình”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc lưu ý.

Tại Lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Công an tỉnh sẽ quyết liệt, triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác, tập trung phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tạo thế chủ động trong mọi tình huống. Phát huy cao độ, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện kiên quyết đấu tranh, trấn áp mạnh, trừng trị các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, sử dụng vũ khí nóng, cướp, cướp giật, kiên quyết không để hình thành và phát sinh mới các địa bàn, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội....

Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc Công an tỉnh khẳng định Công an tỉnh sẽ quyết liệt, triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác, tập trung phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm. Ảnh: H.P

“Từ đó, tạo được khí thế và hiệu quả công tác cao hơn so với trạng thái công tác bình thường. Khi ra quân là đánh trúng, đánh đúng, phản ứng nhanh, hiệu quả với các vụ việc, vụ án phức tạp xảy ra, góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh”, Thiếu tướng Lê Quang Nhân nhấn mạnh.