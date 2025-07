Công an tỉnh Gia Lai ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Toàn cảnh Lễ ra quân. Ảnh: Minh Ngọc

Lễ ra quân nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân.

Ảnh: Nguyễn Hân

Dự lễ có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; thiếu tướng Lê Văn Sao-Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội và lực lượng vũ trang tỉnh…

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh - phát biểu quán triệt và yêu cầu

Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: Minh Ngọc

Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm biểu dương lực lượng, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ và sức mạnh của lực lượng Công an nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo khí thế mạnh mẽ, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Nguyễn Hân

Đợt cao điểm ra quân lần này được thực hiện trong thời gian 2 tháng (từ ngày 18-7 đến 18-9). Mục tiêu nhằm quyết liệt triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện kiên quyết đấu tranh, trấn áp mạnh, trừng trị các loại tội phạm. Kiên quyết không để hình thành và phát sinh các địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội..., góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Lễ ra quân không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần mới, khí thế mới, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong tỉnh: "Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, thần tốc và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; giữ vững ổn định địa bàn; tạo nền tảng vững chắc để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, góp phần đưa tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, toàn diện và bền vững".

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tham gia diễu hành biểu dương lực lượng trong Lễ ra quân.

Ảnh: Nguyễn Hân

Đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm. Đồng thời tiếp tục xây dựng và nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Tăng cường phối hợp liên ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong giữ gìn an ninh, trật tự.

Lực lượng Công an các cấp phải nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; phân tích, dự báo chính xác tình hình tội phạm, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và khâu đột phá trong tấn công, trấn áp tội phạm.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản trong nhân dân. Tập trung thực hiện quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và truy bắt tội phạm, xử lý triệt để các tụ điểm phức tạp về ma túy, tệ nạn xã hội, các băng nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, lưu manh, côn đồ; đấu tranh có hiệu quả với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, nhất là pháo nổ; xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Lực lượng Công an tỉnh biểu diễn các bài võ quyền tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Hân

Quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở cần tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Tích cực phối hợp vận động, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng. Hỗ trợ lực lượng Công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ, trở thành điểm tựa tin cậy của người dân tại thôn, làng, tổ dân phố. Tiếp tục quan tâm, nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; thấm nhuần phương châm hành động: "Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi" - lấy niềm vui, sự bình yên của nhân dân làm động lực, là niềm hạnh phúc, là vinh dự lớn lao của bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát giữa các lực lượng trong đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, xử lý kịp thời, trấn áp mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định thành lập các Tổ công tác tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ của 5 lực lượng hỗn hợp (gọi tắt là Tổ công tác 151).

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tham gia diễu hành biểu dương lực lượng trong Lễ ra quân.

Ảnh: Nguyễn Hân

Tổ công tác được tổ chức thành 2 cấp: cấp tỉnh thành lập 2 tổ công tác gồm các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát trật tự-113, Cảnh sát Giao thông để tiến hành tuần tra công khai kết hợp với hóa trang mật phục trên các tuyến giao thông, khu vực trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự trên phạm vi toàn tỉnh. Cấp xã căn cứ vào tình hình thực tế thành lập mô hình Tổ tuần tra hỗn hợp và huy động thêm lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở cùng tham gia để tiến hành tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn ngay tại cơ sở.

* Song song với lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), sáng 18-7, Công an tỉnh đã tổ chức diễu hành hưởng ứng lễ ra quân tại trụ sở Công an tỉnh ở số 267 Trần Phú (phường Diên Hồng).

Công an tỉnh Gia Lai diễu hành biểu dương lực lượng trên đường Nguyễn Tất Thành.

Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tham gia buổi diễu hành.

Các lực lượng đã đi qua các tuyến đường: Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng, Vạn Kiếp, Lý Thái Tổ… thuộc địa phận các phường Diên Hồng, Pleiku, Thống Nhất nhằm biểu dương lực lượng.

Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong vòng 2 tháng. Ảnh: Văn Ngọc

Theo Công an tỉnh, để đợt tấn công trấn áp tội phạm đạt kết quả cao, Công an tỉnh mong muốn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của quần chúng nhân dân.

Khi phát hiện có tình hình phức tạp về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, đối tượng truy nã đang lẩn trốn… người dân thông tin đến đường dây nóng của Công an tỉnh qua số điện thoại trực ban: 069.4349.545, 069.4349.112; Cảnh sát phản ứng nhanh 113 hoặc trực ban Công an các xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần vào sự ổn định phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.