Gấp rút chuẩn bị chu đáo đại hội đảng bộ xã, phường

Địa bàn trọng điểm xây dựng giải pháp đột phá

Là 1 trong 12 đảng bộ cấp xã, phường trọng điểm của tỉnh, với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, Đảng bộ phường Quy Nhơn Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh. Trong đó, phường đặc biệt ưu tiên, chuẩn bị kỹ về văn kiện, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi để đảm bảo đại hội được tổ chức thành công.

Làm việc với Đảng ủy phường Quy Nhơn Đông ngày 14-7, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh trong báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cần đưa ra các giải pháp đột phá để xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế của tỉnh. Ảnh. N.HÂN

Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Đông Huỳnh Ngọc Hoàng cho biết, phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường, xã (Nhơn Bình, Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Hội). Đảng bộ phường có 47 chi bộ, tổ chức cơ sở đảng với 1.011 đảng viên. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường sẽ trở thành trung tâm chính trị - hành chính - kinh tế của tỉnh nên việc xây dựng văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đảng ủy phường đang gấp rút xây dựng văn kiện đại hội theo sự chỉ đạo của tỉnh với quan điểm đột phá phát triển, để cùng với cả tỉnh, cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

“Phường dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 15-8-2025. Trên cơ sở đánh giá toàn diện tiềm năng, thế mạnh, dư địa phát triển, trong nghị quyết đại hội của phường nhiệm kỳ tới sẽ đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để sớm xây dựng phường trở thành phường trọng điểm phát triển đô thị của tỉnh”-ông Hoàng nhấn mạnh.

Trong khi đó, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của phường Pleiku đang được thực hiện đồng bộ, bài bản. Đảng bộ phường có 75 tổ chức cơ sở đảng với 3.221 đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Pleiku họp triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: P.Dung

Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước cho hay, để đại hội đảng bộ diễn ra đúng tiến độ và thành công tốt đẹp, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; thành lập các tiểu ban: Văn kiện, tuyên truyền - phục vụ và các tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Đồng thời tham mưu các nội dung về dự báo tình hình; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, công tác dân vận, tuyên giáo; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thu hút đầu tư, công tác tôn giáo, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền.

Xã biên giới chú trọng công tác giảm nghèo

Với đặc thù xã biên giới không thực hiện sáp nhập, thời điểm này, các xã Ia Chia, Ia O đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Ksor Khiếu, Bí thư Đảng ủy xã Ia Chia cho biết, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới cơ bản hoàn tất. Toàn Đảng bộ có 17 chi bộ trực thuộc với 238 đảng viên. Đến nay, đã có 9/10 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, trưởng làng. Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã phân công Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy tham mưu hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ để trình tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, xã đang hoàn thành việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và đại hội cấp trên trực tiếp.

“135 đảng bộ xã, phường trong toàn tỉnh cần tập trung xây dựng văn kiện đại hội; trong đó, chú trọng xác định phương hướng nhiệm kỳ tới với tầm nhìn dài hạn, tương xứng với sự mở rộng quy mô diện tích, dân số, tiềm năng, thế mạnh của xã, phường mới sau sáp nhập. Ban thường vụ đảng ủy các xã, phường hoàn chỉnh hồ sơ đại hội trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày tổ chức đại hội 15 ngày. Thời hạn gửi hồ sơ đại hội về Ban Tổ chức đại hội chậm nhất đến ngày 31.7.2025 để xem xét, thẩm định trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt trước khi tổ chức đại hội”. Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy PHAN CHÍ HÙNG

Còn ông Nguyễn Ngọc Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Ia O thông tin, địa phương đã hoàn thành việc xây dựng các dự thảo văn bản quan trọng phục vụ đại hội như: Báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14.4.2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các quyết định sửa đổi, bổ sung thành lập tiểu ban Văn kiện, tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ đại hội.

“Đặc thù là địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo của xã Ia O còn cao, chiếm 6,54%. Do đó, trong báo cáo chính trị trình đại hội sẽ tập trung phân tích rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp trọng tâm nhằm giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới cũng là nội dung cần được nhấn mạnh”-ông Tiến cho biết.