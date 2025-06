Điểm sáng trong phong trào học tập và làm theo gương Bác

Học và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên và người dân thôn 4 (xã Trà Đa, TP. Pleiku) luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ông Hồ Sỹ Sơn (bìa phải, thôn 4) trao đổi với Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn 4 Bạch Ngọc Sang về kỹ thuật chăm sóc cây cà phê. Ảnh: A.H

Dẫn chúng tôi tham quan vườn cà phê xanh tốt, trĩu quả hứa hẹn một mùa bội thu, ông Hồ Sỹ Sơn không giấu được niềm vui. Ông cho hay: Với 2.400 cây cà phê, năm 2024, gia đình thu được 9 tấn nhân, bán với giá 133 ngàn đồng/kg. Bên cạnh diện tích cà phê cho thu nhập ổn định, gia đình ông có 7 sào đất quanh nhà trồng cà phê xen cây ăn quả (sầu riêng, măng cụt và bơ).

Không chỉ năng động trong phát triển sản xuất, ông còn đi đầu trong các phong trào, hoạt động của địa phương. “Mình vì mọi người, mọi người vì mình, có như thế thì thôn mới phát triển bền vững. Khi thôn phát triển thì chính người dân sẽ được hưởng lợi”-ông Sơn cười nói.

Theo ông Bạch Ngọc Sang-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn 4: Chi hội có 80 hội viên. Thu nhập chính của người dân trong thôn chủ yếu từ trồng trọt. Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được triển khai sâu rộng và lan tỏa mạnh mẽ.

Hiện nay, có 45% số hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó có 1 hội viên được công nhận danh hiệu cấp Trung ương, 7 hội viên cấp tỉnh, còn lại là cấp thành phố và cấp xã.

Cùng với thi đua trong phát triển sản xuất, bà con nông dân còn tích cực hưởng ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ việc góp công, góp của, sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để mở đường đến tự nguyện đóng góp các loại quỹ, người dân đều đồng lòng thực hiện. Chính nhờ sự đồng thuận ấy, nhiều tuyến đường liên thôn được mở rộng, tạo thuận lợi trong đi lại và giao thương.

Đề cập thêm về vấn đề này, ông Hà Duy Khiển-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 4-cho biết: Từ nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ kết hợp với đóng góp của người dân, thôn đã xây dựng được nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp, rộng 150 m². Bên trong nhà văn hóa được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh phục vụ hiệu quả các buổi hội họp, sinh hoạt cộng đồng; bên ngoài có khu nhà để xe rộng khoảng 200 m² được xây tường bao kiên cố, tạo cảnh quan sạch đẹp.

“Từ năm 2022 đến nay, thôn tập trung duy tu, mở rộng đường giao thông với 3 tuyến chính dài khoảng 3 km. Mỗi hộ dân đều tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc, đóng góp kinh phí (tỷ lệ đối ứng khoảng 10%) theo diện tích đất hưởng lợi. Các tuyến đường chính đều được bê tông hóa, có điện chiếu sáng đảm bảo thông thoáng, an toàn”-ông Khiển thông tin.

Đặc biệt, để góp phần phòng ngừa, hạn chế các vi phạm về an ninh trật tự, thôn duy trì hiệu quả mô hình “Camera an ninh” và “Tổ bảo vệ mùa vụ”. Ông Khiển cho biết thêm: Bà con trong thôn đã đóng góp kinh phí lắp đặt được 9 camera an ninh tại các cửa ngõ ra vào thôn. Việc đóng góp hoàn toàn tự nguyện, hộ có điều kiện góp vài triệu đồng, hộ khó khăn góp vài trăm ngàn đồng.

Riêng mô hình “Tổ bảo vệ mùa vụ” được hình thành từ nhiều năm trước và đến nay vẫn duy trì hiệu quả. Tổ có 6-9 thành viên và duy trì hoạt động 1,5 tháng/năm. Các thành viên chia theo ca để tuần tra, kiểm soát địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Nhờ đó, nhiều năm qua, trong thôn không xảy ra tình trạng mất trộm.

Người dân thôn 4 đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: A.H

Cũng theo ông Khiển, người dân thôn 4 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng đời sống văn hóa. Hiện nay, 100% hộ đều có phương tiện nghe, nhìn và thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; 100% hộ sử dụng nước sạch, có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh và chăn nuôi không gây ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, phát huy tinh thần tương thân tương ái, người dân đã tích cực đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện. Cụ thể, bà con đã ủng hộ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt năm 2024 với hơn 20 triệu đồng; ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 hơn 21 triệu đồng… Với những việc làm thiết thực, 10 năm liên tiếp thôn giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa” và nhiều năm liền được công nhận là “Thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Trao đổi với P.V, bà Trần Thị Làn-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Đa-nhận xét: Nhiều năm liền, thôn 4 được công nhận là “Thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đây là kết quả bắt nguồn từ những việc làm cụ thể, thiết thực như làm đường giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế hộ gia đình và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Với những nỗ lực không ngừng, thôn 4 trở thành điểm sáng trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.