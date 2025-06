Lan tỏa phong trào "Cựu chiến binh học và làm theo Bác"

Ông Phạm Mạnh Hùng-Phụ trách Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh-cho biết: Để Chỉ thị số 05-CT/TW thật sự lan tỏa sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực, các cấp Hội trên địa bàn đã tổ chức học tập, quán triệt 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ) và 10 chuyên đề của Trung ương đến 100% hội viên, CCB. Đồng thời, đăng tải hơn 600 tin, bài gương người tốt việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, hội viên học tập và làm theo.

Cùng với đó, Hội CCB tỉnh biên soạn, ban hành gần 20 ngàn cuốn tài liệu tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến và các biện pháp, kinh nghiệm hay về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đặc biệt là nhiều tổ chức hội đã xây dựng và nhân rộng những cách làm hay, mô hình điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội CCB huyện Đak Đoa đã gắn việc triển khai học tập và làm theo gương bác với phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu". Ảnh: Nhật Hào

Ông Nguyễn Văn Nga-Chủ tịch Hội CCB huyện Đak Đoa-thông tin: Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, Hội đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”. Trong đó, tập trung tuyên truyền các mô hình điển hình về kinh tế để hội viên học tập; đồng thời, triển khai các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế như: giúp vay vốn ưu đãi, tổ chức các buổi tham quan mô hình kinh tế tiêu biểu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Qua đó, phát huy được phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", khơi dậy ý thức tự nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế trong mỗi hội viên, CCB. Đến nay, toàn Hội có 57 trang trại, 833 gia trại do hội viên làm chủ; nhiều mô hình cho thu nhập 2-3 tỷ đồng/năm.

"Tính từ năm 2019 đến nay, cán bộ, hội viên trong huyện đã hiến trên 1,1 ha đất, đóng góp gần 1,4 tỷ đồng, tham gia 11.625 ngày công xây dựng hạ tầng, đóng góp cùng Nhà nước giúp 19 hội viên xóa nhà tạm, duy trì hiệu quả 11 mô hình “Đồng hành cùng cháu đến trường”; nhận đỡ đầu 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ cho nhiều hội viên nghèo để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo"-ông Nguyễn Văn Nga thông tin.

Các cấp Hội CCB huyện Đak Đoa đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Ảnh: Nhật Hào

Trong khi đó, tại huyện Chư Pưh, ông Chu Xuân Toàn-Chủ tịch Hội CCB huyện-thông tin: 10 năm qua, các cấp Hội đã duy trì hiệu quả hoạt động của 45 tổ với 352 hội viên trung kiên sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao liên quan đến việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, huy động được hơn 350 lượt cán bộ, hội viên phối hợp với lực lượng Công an tuần tra, truy quét, vận động, giáo dục tội phạm, cảm hóa đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh nông thôn; tham gia hòa giải 72 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng. Đặc biệt, Hội triển khai hiệu quả các mô hình “5 không”, “4 không”, 8+1" gắn với mô hình "Ánh sáng camera và tiếng kẻng an ninh". Trên cơ sở đó, các cấp Hội đã vận động người dân, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số không vi phạm pháp luật, không nhiễm HIV, không nghiện hút. Đồng thời, giúp đỡ được 68 đối tượng hoàn lương; huy động được trên 950 triệu đồng phối hợp lắp đặt 460 camera, 3.800 bóng điện chiếu sáng và bố trí 17 kẻng an ninh tại 16 thôn, làng...

Hội CCB huyện Chư Pưh đã triển khai hiệu quả mô hình "Ánh sáng camera và tiếng kẻng an ninh". Ảnh: Xuân Toàn

"Ngoài tham gia đảm bảo an ninh trật tự, các cấp Hội còn tham gia hoạt động đóng góp "Quỹ vì người nghèo" của huyện trên 225 triệu đồng; đóng góp 350 triệu đồng cùng với các ban, ngành xóa nhà tạm cho 21 hội viên (tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng); hỗ trợ hội viên nghèo trên 5 ngàn cây giống và 1 ngàn công; vận động hội viên giúp nhau vay vốn trên 2 tỷ đồng với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi. Nhờ đó, nhiều hội viên vượt qua được khó khăn vươn lên phát triển kinh tế. Tỷ lệ hội viên nghèo giảm từ 10,5% (năm 2016) còn 0,5% và tỷ lệ hộ khá và giàu tăng từ 44,3% (năm 2016) lên 45,6% vào cuối năm 2024”-ông Toàn khẳng định.

Nhiều cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh được các cấp ngành khen thưởng vì có thành tích đóng góp trong học tập và làm theo gương Bác cũng như tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Ảnh: Xuân Toàn

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Mạnh Hùng cho biết thêm: Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã trở thành động lực giúp hội viên, cựu chiến binh nỗ lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế. Đến nay, số gia đình CCB khá và giàu tăng lên 36,38%, hộ nghèo giảm còn 3,76%. Đặc biệt, hội viên giải quyết việc làm cho 14.622 lao động, đóng góp trên 1,9 tỷ đồng và huy động các nguồn khác được hơn 7,62 tỷ đồng xây dựng 385 căn nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho hội viên, CCB và gia đình chính sách; đóng góp các loại quỹ đạt hàng chục tỷ đồng, hiến đất, ngày công và kinh phí xây dựng nông thôn mới trị giá hàng chục tỷ đồng... Qua đó, góp phần cùng các cấp chính quyền thực hiện thắng lợi nghị quyết của các cấp ủy Đảng về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trên tự trên địa bàn và trực tiếp góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng các cấp Hội vững mạnh.