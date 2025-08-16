Danh mục
Xã Ia Lâu cần đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, tăng cường kỷ luật, kỷ cương

NGỌC ÁNH HUY TOÀN
(GLO)- Ngày 15-8, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã về dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Lâu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Đại hội còn có đồng chí Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; cùng 139 đại biểu đại diện cho 446 đảng viên của 30 tổ chức đảng trực thuộc.

z6909703905083-3da0809ba6d5f8da66965b8775d3e460.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Lâu nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Huy Toàn

Đảng bộ xã Ia Lâu được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ 2 xã Ia Lâu (cũ) và Ia Piơr. Nhiệm kỳ qua, 2 địa phương đã đạt nhiều kết quả quan trọng với nền kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách hằng năm tăng 8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,84%.

Cùng với đó, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư, an sinh xã hội đảm bảo; quốc phòng-an ninh giữ vững; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Đại hội đã đề ra các mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2025-2030 như: tốc độ tăng giá trị sản phẩm hằng năm đạt 7,3%; tổng thu ngân sách đạt 3.900 tỷ đồng; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,34%; hằng năm, có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã phải cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, không chỉ cho cả nhiệm kỳ 5 năm mà hằng năm với phương châm “6 rõ" và với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt” để đạt mục tiêu đề ra.

z6909789574550-3ebabbdf8659fb3ee7f192cec7489f26.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Huy Toàn

Cùng với đó, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số và đảng viên trong các doanh nghiệp.

Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, chăm lo phát triển y tế, giáo dục, đào tạo nghề cho người dân; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giữ vững quốc phòng-an ninh.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 23 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 9 đồng chí. Đồng chí Kpuih Hồ Công Thông được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

