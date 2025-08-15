Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Kon Gang phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 6,8%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 14-8, Đảng bộ xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện cho hơn 500 đảng viên của 31 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ xã.

Dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Đình Hiệp-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Hoài

Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Hoài

Xã Kon Gang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Hneng, Kon Gang, Đak Krong và Nam Yang (huyện Đak Đoa cũ) với diện tích tự nhiên hơn 145,84 km2, dân số 22.529 người.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ các xã trước sáp nhập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nhiều giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên được Đảng bộ coi trọng. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức đã kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

Kinh tế nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ lực với tỷ trọng 67,6%. Công tác bảo vệ và phát triển rừng đạt kết quả tốt với tỷ lệ che phủ rừng là 17,14%.

Tại đại hội, Đảng bộ xã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 6,8%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đạt 1,04%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

hinh-3.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030.
﻿Ảnh: Minh Chí

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn nhấn mạnh: Bước sang giai đoạn mới, Đảng bộ xã cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, với lợi thế là xã nông nghiệp và hiện có 11 sản phẩm OCOP, xã cần chú trọng đẩy mạnh thương mại hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ để tạo đà phát triển trong toàn khu vực.

Cùng với đó, cần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với đầu tư hạ tầng.

hinh-5.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kon Gang nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Minh Chí

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Kon Gang nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 27 đồng chí; đồng chí Trần Minh Chấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hướng tới mục tiêu xã phát triển trung bình khá

Xã Kon Gang hướng tới mục tiêu phát triển trung bình khá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 14-8, Đảng bộ xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với nền tảng thành công của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã bước vào giai đoạn mới với quyết tâm xây dựng Kon Gang trở thành xã phát triển trung bình khá của tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Phú giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Sơmei

Đồng chí Trần Đức Phú giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Sơmei

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Trong 2 ngày (12 và 13-8), Đảng bộ xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 99 đại biểu đại diện cho 280 đảng viên thuộc 20 tổ chức Đảng trực thuộc. Đồng chí Trần Đức Phú được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Phường Bình Định phấn đấu cuối nhiệm kỳ 2025-2030 không còn hộ nghèo

Phường Bình Định phấn đấu cuối nhiệm kỳ 2025-2030 không còn hộ nghèo

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 13-8, Đảng bộ phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 200 đại biểu đại diện cho 1.679 đảng viên của 49 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Phường Bình Định phấn đấu đến cuối năm 2030 không còn hộ nghèo.

Xã Kông Chro cần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông-lâm nghiệp và du lịch nông thôn

Xã Kông Chro cần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông-lâm nghiệp và du lịch nông thôn

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kông Chro lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 13-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị xã cần tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông-lâm nghiệp và du lịch nông thôn.

Xã Mang Yang hướng tới nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại

Xã Mang Yang hướng tới nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Trên cơ sở thành tựu, kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2020 - 2025, bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm chính trị cao, xã Mang Yang hướng tới xây dựng nền kinh tế bền vững, hạ tầng hiện đại, đời sống người dân nâng cao, trở thành xã động lực của tỉnh Gia Lai.

Khơi dậy nội lực, tạo động lực bứt phá toàn diện

Khơi dậy nội lực, tạo động lực bứt phá toàn diện

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Dưới sự lãnh đạo của Ðảng và sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân, xã Ia Rbol (tỉnh Gia Lai) đã và đang phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khơi dậy nội lực, tranh thủ ngoại lực, biến tiềm năng và lợi thế thành động lực phát triển.

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư Prông

Đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư Prông

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện 1.657 đảng viên thuộc 59 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Tại Đại hội, đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã khóa I.

null