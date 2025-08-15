Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Kon Gang phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 6,8%

(GLO)- Sáng 14-8, Đảng bộ xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện cho hơn 500 đảng viên của 31 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ xã.

Dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Đình Hiệp-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Hoài

Xã Kon Gang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Hneng, Kon Gang, Đak Krong và Nam Yang (huyện Đak Đoa cũ) với diện tích tự nhiên hơn 145,84 km2, dân số 22.529 người.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ các xã trước sáp nhập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nhiều giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên được Đảng bộ coi trọng. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức đã kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

Kinh tế nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ lực với tỷ trọng 67,6%. Công tác bảo vệ và phát triển rừng đạt kết quả tốt với tỷ lệ che phủ rừng là 17,14%.

Tại đại hội, Đảng bộ xã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 6,8%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đạt 1,04%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Các đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030.

﻿Ảnh: Minh Chí

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn nhấn mạnh: Bước sang giai đoạn mới, Đảng bộ xã cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, với lợi thế là xã nông nghiệp và hiện có 11 sản phẩm OCOP, xã cần chú trọng đẩy mạnh thương mại hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ để tạo đà phát triển trong toàn khu vực.

Cùng với đó, cần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với đầu tư hạ tầng.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kon Gang nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Minh Chí

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Kon Gang nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 27 đồng chí; đồng chí Trần Minh Chấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.