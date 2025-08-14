Xã Kon Gang hướng tới mục tiêu phát triển trung bình khá

(GLO)- Sáng 14-8, Đảng bộ xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với nền tảng thành công của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã bước vào giai đoạn mới với quyết tâm xây dựng Kon Gang trở thành xã phát triển trung bình khá của tỉnh.

Nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực

Xã Kon Gang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Hneng, Kon Gang (cũ), Đak Krong và Nam Yang của huyện Đak Đoa (cũ), có diện tích hơn 145,8 km², dân số 22.529 người. Đảng bộ xã có 31 chi bộ trực thuộc với 514 đảng viên.

Sau sáp nhập, xã Kon Gang có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp hữu cơ. Ảnh: Minh Triều

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, các xã cũ đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tỷ lệ chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm đạt 12,9%; công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Về kinh tế, nông nghiệp giữ vai trò chủ lực với tỷ trọng chiếm 67,6%, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang tập trung, áp dụng tiêu chuẩn 4C, VietGAP, hữu cơ, gắn với liên kết chuỗi giá trị. Đến nay, xã có 11 sản phẩm OCOP. Chăn nuôi phát triển theo hướng công nghiệp; công tác bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện tốt, tỷ lệ che phủ đạt 17,14%.

Thương mại - dịch vụ tăng trưởng bình quân 5 - 6%/năm; thu ngân sách đạt 192,48% kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai hiệu quả, hạ tầng nông thôn khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt trên 99%; 6/7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; xã duy trì chuẩn quốc gia về y tế. Công tác giảm nghèo được đẩy mạnh, sáng tạo trong xóa nhà tạm, nhà dột nát với 78 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo được xây mới. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới

Đại hội Đảng bộ xã Kon Gang nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu đưa Kon Gang vào nhóm xã phát triển trung bình khá của tỉnh.

Xã Kon Gang quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Ảnh: Minh Triều

Chỉ tiêu chủ yếu của xã Kon Gang nhiệm kỳ 2025 - 2030 Tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 6,8%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 91%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,04%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên…

Đảng bộ xã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm tạo bước đột phá mới, bao gồm: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tập trung phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực với quy mô hàng nghìn héc ta lúa, rau, cà phê, cao su, hồ tiêu, cây ăn quả; chăn nuôi bò, gia cầm tập trung. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển KT-XH.

Cùng với đó, Đại hội cũng đề ra 4 khâu đột phá. Đó là, hoàn thiện công tác quy hoạch phát triển KT-XH cấp xã, đảm bảo đồng bộ lâu dài và phù hợp với định hướng chung của tỉnh. Đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn, đặc biệt là giao thông kết nối vùng, tạo liên kết vùng trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thu hút các DN vào đầu tư, nhất là trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu và liên kết sản xuất. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã và cán bộ thôn, làng đảm bảo phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu mới.