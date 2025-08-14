Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Xã Kon Gang hướng tới mục tiêu phát triển trung bình khá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN MINH CHẤN (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kon Gang)
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 14-8, Đảng bộ xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với nền tảng thành công của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã bước vào giai đoạn mới với quyết tâm xây dựng Kon Gang trở thành xã phát triển trung bình khá của tỉnh.

Nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực

Xã Kon Gang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Hneng, Kon Gang (cũ), Đak Krong và Nam Yang của huyện Đak Đoa (cũ), có diện tích hơn 145,8 km², dân số 22.529 người. Đảng bộ xã có 31 chi bộ trực thuộc với 514 đảng viên.

bg9-1.jpg
Sau sáp nhập, xã Kon Gang có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp hữu cơ. Ảnh: Minh Triều

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, các xã cũ đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tỷ lệ chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm đạt 12,9%; công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Về kinh tế, nông nghiệp giữ vai trò chủ lực với tỷ trọng chiếm 67,6%, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang tập trung, áp dụng tiêu chuẩn 4C, VietGAP, hữu cơ, gắn với liên kết chuỗi giá trị. Đến nay, xã có 11 sản phẩm OCOP. Chăn nuôi phát triển theo hướng công nghiệp; công tác bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện tốt, tỷ lệ che phủ đạt 17,14%.

Thương mại - dịch vụ tăng trưởng bình quân 5 - 6%/năm; thu ngân sách đạt 192,48% kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai hiệu quả, hạ tầng nông thôn khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt trên 99%; 6/7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; xã duy trì chuẩn quốc gia về y tế. Công tác giảm nghèo được đẩy mạnh, sáng tạo trong xóa nhà tạm, nhà dột nát với 78 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo được xây mới. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới

Đại hội Đảng bộ xã Kon Gang nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu đưa Kon Gang vào nhóm xã phát triển trung bình khá của tỉnh.

them2-1.jpg
Xã Kon Gang quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Ảnh: Minh Triều

Chỉ tiêu chủ yếu của xã Kon Gang nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 6,8%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 91%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,04%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên…

Đảng bộ xã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm tạo bước đột phá mới, bao gồm: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tập trung phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực với quy mô hàng nghìn héc ta lúa, rau, cà phê, cao su, hồ tiêu, cây ăn quả; chăn nuôi bò, gia cầm tập trung. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển KT-XH.

Cùng với đó, Đại hội cũng đề ra 4 khâu đột phá. Đó là, hoàn thiện công tác quy hoạch phát triển KT-XH cấp xã, đảm bảo đồng bộ lâu dài và phù hợp với định hướng chung của tỉnh. Đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn, đặc biệt là giao thông kết nối vùng, tạo liên kết vùng trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thu hút các DN vào đầu tư, nhất là trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu và liên kết sản xuất. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã và cán bộ thôn, làng đảm bảo phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đường liên xã Kon Gang-Hải Yang đang được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: N.D

Khởi sắc Kon Gang

(GLO)- Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã Kon Gang (huyện Đak Đoa) là vùng căn cứ cách mạng vững chắc của tỉnh Gia Lai. Sau ngày giải phóng, cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày một khởi sắc.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Đức Phú giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Sơmei

Đồng chí Trần Đức Phú giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Sơmei

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Trong 2 ngày (12 và 13-8), Đảng bộ xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 99 đại biểu đại diện cho 280 đảng viên thuộc 20 tổ chức Đảng trực thuộc. Đồng chí Trần Đức Phú được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Phường Bình Định phấn đấu cuối nhiệm kỳ 2025-2030 không còn hộ nghèo

Phường Bình Định phấn đấu cuối nhiệm kỳ 2025-2030 không còn hộ nghèo

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 13-8, Đảng bộ phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 200 đại biểu đại diện cho 1.679 đảng viên của 49 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Phường Bình Định phấn đấu đến cuối năm 2030 không còn hộ nghèo.

Xã Kông Chro cần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông-lâm nghiệp và du lịch nông thôn

Xã Kông Chro cần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông-lâm nghiệp và du lịch nông thôn

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kông Chro lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 13-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị xã cần tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông-lâm nghiệp và du lịch nông thôn.

Khơi dậy nội lực, tạo động lực bứt phá toàn diện

Khơi dậy nội lực, tạo động lực bứt phá toàn diện

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Dưới sự lãnh đạo của Ðảng và sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân, xã Ia Rbol (tỉnh Gia Lai) đã và đang phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khơi dậy nội lực, tranh thủ ngoại lực, biến tiềm năng và lợi thế thành động lực phát triển.

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư Prông

Đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư Prông

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện 1.657 đảng viên thuộc 59 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Tại Đại hội, đồng chí Rah Lan H’Chiểu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã khóa I.

Xã Kbang phấn đấu không còn hộ nghèo vào cuối nhiệm kỳ 2025-2030

Xã Kbang phấn đấu không còn hộ nghèo vào cuối nhiệm kỳ 2025-2030

Chính trị

(GLO)- Sáng 12-8, Đảng bộ xã Kbang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ, xã phấn đấu không còn hộ nghèo.

null