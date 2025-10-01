Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai”

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Tối 30-9, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) với chủ đề “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai” diễn ra trong không khí phấn khởi và để lại ấn tượng sâu sắc.

dai-bieu-tham-du-chuong-trinh-nghe-thuat.jpg
Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: Hoàng Hoài

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo một số xã, phường cùng đông đảo người dân.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, chia thành 3 chủ đề. Ở phần I “Ánh sáng Đảng soi đường, niềm tin và khát vọng” có các tiết mục như: Lá cờ Đảng (sáng tác Vân An); liên khúc Lãnh tụ ca - Chào mừng Đảng cộng sản Việt Nam (sáng tác Đỗ Minh, biên đạo Nguyễn Cơ); Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng - Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ - Nhớ ơn Bác (sáng tác Phong Nhã - Xuân Giao - Phan Huỳnh Điểu)... ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tái hiện hào khí cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.

dac-sac-chuong-trinh-nghe-thuat-niem-tin-voi-dang-vung-buoc-tuong-lai.jpg
hhh.jpg
3333.jpg
Các tiết mục đặc sắc tại chương trình tạo không khí rộn ràng, phấn khởi.
﻿ Ảnh: Hoàng Hoài

Đặc biệt, màn biểu diễn Cánh chim báo tin vui (sáng tác Đàm Thanh) do Đại tá - NSND Rơ Chăm Phiang cùng 2 nhóm cồng chiêng phụ họa đã mang lại không gian nghệ thuật vừa hùng tráng, vừa đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Phần II với chủ đề “Gia Lai âm vang đại ngàn”, khán giả được hòa mình vào các tiết mục hòa tấu nhạc cụ, hát múa, võ thuật, dân ca bài chòi… đậm đà bản sắc, tái hiện vẻ đẹp của núi rừng, con người và những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc ở Gia Lai.

444.jpg
Các ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tái hiện hào khí cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước. Ảnh: Hoàng Hoài

Phần III với chủ đề “Khát vọng vươn cao - Đổi mới và phát triển” khép lại chương trình bằng những ca khúc ca ngợi quê hương đổi mới, khát vọng tuổi trẻ, khát vọng hội nhập và phát triển…

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của Gia Lai trong dòng chảy hội nhập.

666.jpg
Các tiết mục mang đậm bản sắc, tái hiện vẻ đẹp của núi rừng, con người và những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc ở Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hoài
777.jpg
Tiết mục Hào khí Tây Sơn. Ảnh: Hoàng Hoài

Chương trình nghệ thuật đã khẳng định ý nghĩa chính trị to lớn của Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, trong bối cảnh sau khi hợp nhất tỉnh Gia Lai (cũ) và Bình Định.

Không chỉ là sự kiện văn hóa quy mô lớn, đây còn là dịp để người dân trong tỉnh cùng nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ, đảng viên và người dân trong toàn tỉnh; khẳng định niềm tin son sắt, khát vọng và ý chí vươn lên trên con đường đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

null