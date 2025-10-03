Đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Gia Lai kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Sáng 3-10, hòa cùng niềm hân hoan trong toàn tỉnh, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) ở khu vực Tây Gia Lai đã gác lại công việc đồng áng, dành thời gian theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Từ buôn, làng vùng sâu đến các xã vùng ven đô, người dân bày tỏ quan tâm, kỳ vọng vào những quyết sách mới mà Đại hội đề ra để đưa quê hương ngày càng phát triển.

Chung niềm tin, gửi gắm kỳ vọng

Mặc dù đang trong vụ thu hoạch lúa mùa, song gia đình ông Nay Kham (buôn Sar, xã Ia Rbol) vẫn quyết định nghỉ nửa ngày làm đồng, ở nhà quây quần trước màn hình ti vi.

ky-vong-vao-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh.jpg
Gia đình ông Nay Kham (buôn Sar, xã Ia Rbol) xem truyền hình trực tiếp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I. Ảnh: N.S

Ông Kham chia sẻ: Đại hội Đảng bộ tỉnh là sự kiện rất quan trọng, quyết định định hướng phát triển trong 5 năm tới. Buôn Sar đã đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS, hộ nghèo không còn, hộ cận nghèo chỉ còn 4 hộ. Dù vậy, mức sống trung bình của bà con vẫn còn thấp.

"Tôi mong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới sẽ quan tâm nhiều hơn đến chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào DTTS, nhất là về bảo hiểm y tế, đầu tư đường giao thông và hệ thống điện chiếu sáng ở nông thôn. Chỉ khi hạ tầng phát triển thì bà con mới có điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững”-ông Kham bày tỏ.

Tương tự, gia đình ông Ksor Jêh (buôn Suối Cẩm, xã Uar) đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị công việc, dành thời gian sau đó để theo dõi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I qua ti vi.

Ông Jêh cho biết: “Nghe báo, đài đưa tin nhiều ngày qua, chúng tôi rất háo hức chờ xem diễn biến của Đại hội. Người dân trong buôn cũng rất quan tâm, bởi mọi chủ trương, nghị quyết của tỉnh đều tác động trực tiếp đến đời sống của bà con. Tôi kỳ vọng tỉnh sẽ có thêm chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, giúp bà con yên tâm gắn bó với cây lúa, mì, mía”.

1.jpg
Gia đình ông Ksor Jêh (buôn Suối Cẩm, xã Uar) cùng theo dõi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I qua ti vi. Ảnh: M.P

Tin tưởng vào quyết sách mới

Ở làng Brel (xã Ia Hrung), ông Puih Hmơnh-Bí thư Chi bộ làng cũng dành trọn buổi sáng cùng đảng viên, bà con trong làng theo dõi truyền hình trực tiếp Đại hội.

3.jpg
Ông Puih Hmơnh-Bí thư Chi bộ làng Brel (xã Ia Hrung). Ảnh: M.P

Ông bày tỏ: “Đại hội lần thứ I sau sáp nhập là dấu mốc lớn, quy tụ trí tuệ, thể hiện sự đoàn kết của toàn tỉnh. Với vai trò là Bí thư Chi bộ, tôi đặc biệt quan tâm đến những nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng Đảng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ người DTTS. Đây là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo ở cơ sở. Tôi tin rằng, Ban Chấp hành khóa mới sẽ có nhiều đổi mới, quan tâm hơn nữa đến đào tạo nguồn cán bộ kế cận, giúp cho cơ sở vững vàng, tạo niềm tin cho dân làng”.

Không chỉ lãnh đạo Chi bộ, nhiều người dân ở làng Brel cũng hồ hởi dõi theo diễn biến Đại hội với nhiều kỳ vọng. Anh Ksor Hải (làng Brel, xã Ia Hrung) nói: “Chúng tôi mong tỉnh có thêm chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch cộng đồng. Có việc làm ổn định, thanh niên sẽ gắn bó lâu dài với quê hương, không phải đi làm ăn xa”.

Còn ông Đinh Kel-Bí thư Chi bộ làng Sró (xã Sró)-nhấn mạnh: “Ngoài chính sách phát triển kinh tế, chúng tôi mong tỉnh quan tâm hơn nữa đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Văn hóa là cội nguồn, là sức mạnh gắn kết cộng đồng, đồng thời tạo động lực cho sự phát triển bền vững”.

4.jpg
Lãnh đạo xã Sró trao đổi với Chi ủy Chi bộ làng Sró về công tác tuyên truyền cho người dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Ảnh: M.P

Điều dễ nhận thấy là dù ở buôn Sar, Suối Cẩm, làng Sró hay làng Brel, bà con đều dõi theo diễn biến của Đại hội với tinh thần phấn khởi. Việc truyền hình, phát thanh trực tiếp giúp người dân vùng sâu, vùng xa không bỏ lỡ sự kiện trọng đại.

Theo ông Ksor Jêh, điểm khác biệt lần này là bà con không chỉ xem, mà còn bàn bạc sôi nổi về những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống. “Chúng tôi tin rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ có những giải pháp căn cơ để phát huy tiềm năng, đưa vùng Tây Gia Lai phát triển bền vững hơn nữa”-ông Jêl nêu kỳ vọng.

Ở nhiều xã vùng đồng bào DTTS, cấp ủy, chính quyền cơ sở đã bố trí địa điểm sinh hoạt cộng đồng để bà con cùng theo dõi. Không khí ấy vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm, vừa là niềm tin gửi gắm vào tương lai.

Từ những kỳ vọng của ông Nay Kham về hạ tầng nông thôn, đến mong muốn của ông Ksor Jêh về chính sách nông nghiệp, hay khát vọng của ông Puih Hmơnh trong đào tạo cán bộ và ông Đinh Kel về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS… tất cả đều cho thấy người dân đều đặt niềm tin lớn vào Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I là dấu mốc quan trọng mở ra chặng đường phát triển mới sau sáp nhập tỉnh. Với sự quan tâm sâu sát từ cơ sở, sự đồng lòng, đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân, Gia Lai sẽ có thêm động lực bứt phá, vươn lên xứng đáng với tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Người dân khu vực Tây Gia Lai kỳ vọng Đại hội không chỉ mang đến những quyết sách đúng và trúng, mà còn nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Khi niềm tin từ cơ sở được bồi đắp bằng những chính sách thiết thực, chắc chắn khu vực phía Tây tỉnh nói riêng và Gia Lai nói chung sẽ ngày càng đổi mới, phát triển bền vững.

