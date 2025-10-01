Triển lãm OCOP chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Tối 30-9, tại đường Anh Hùng Núp (Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku), Sở Công Thương tỉnh Gia Lai khai mạc Triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Huy Toàn

Triển lãm diễn ra từ ngày 30-9 đến 4-10, với sự tham gia của 50 đơn vị là chủ thể OCOP và doanh nghiệp có sản phẩm đạt chứng nhận công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp.

Khu triển lãm sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu tỉnh Gia Lai với quy mô 6 cụm gian hàng được bố trí theo không gian mở trên vỉa hè đường Anh Hùng Núp (Quảng trường Đại Đoàn Kết) với mục đích giới thiệu, quảng bá rộng rãi đến người dân về giá trị sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh; giúp người tiêu dùng biết đến và nhận diện các sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai, hiểu rõ giá trị, nguồn gốc và câu chuyện của sản phẩm.

Bên cạnh đó, khu ẩm thực vùng miền tại triển lãm với quy mô 30 gian hàng sẽ giới thiệu đến người dân và du khách về văn hóa ẩm thực địa phương mang đậm bản sắc vùng miền.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng tiêu biểu tỉnh Gia Lai tại triển lãm. Ảnh: Huy Toàn

Triển lãm cũng là dịp để các doanh nghiệp tìm hiểu sự đánh giá của người tiêu dùng về sản phẩm, từ đó định hướng mở rộng thị phần khách hàng, đáp ứng yêu cầu và thị hiếu người tiêu dùng. Từ đó, tiến tới thúc đẩy phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ hàng hóa, phát triển hệ thống phân phối tiêu thụ sản phẩm nội địa, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương.