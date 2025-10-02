Bàn giao công trình đường điện thắp sáng tại phường Bồng Sơn

(GLO)- Chiều 1-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bồng Sơn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức bàn giao công trình đường điện thắp sáng trên tuyến đường Nguyễn Du (khu phố Lại Khánh Nam).

Quang cảnh lễ bàn giao. Ảnh: ĐVCC

Công trình đường điện thắp sáng trên tuyến đường Nguyễn Du có tổng chiều dài 500 m, với 14 trụ điện và 14 bóng đèn chiếu sáng. Tổng kinh phí thực hiện hơn 20 triệu đồng, cùng sự hỗ trợ ngày công của các hội viên, đoàn viên và người dân trên địa bàn.

Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I và chào mừng thành công Đại hội MTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Đường Nguyễn Du ở khu phố Lại Khánh Nam dưới ánh đèn điện. Ảnh: ĐVCC

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn Huỳnh Thị Bích Trang, công trình này mang ý nghĩa thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, phục vụ sinh hoạt của người dân trên địa bàn.