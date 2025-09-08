Thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ xã, phường

(GLO)- Ngay sau thành công của đại hội đảng bộ cấp xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030, 135 xã, phường trong tỉnh Gia Lai đồng loạt phát động phong trào thi đua, cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình, hành động thiết thực, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Sau khi 135 xã, phường hoàn tất đại hội, tinh thần thi đua yêu nước được phát động rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với phương châm “lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân, làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn”, các địa phương đã cụ thể hóa nghị quyết bằng những chương trình hành động thiết thực.

Lãnh đạo phường An Nhơn tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích thi đua tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Ảnh: N.H

Tại phường An Nhơn, Đảng bộ phường đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ. Bí thư Đảng ủy phường Lê Thanh Tùng cho hay, nhiệm kỳ 2025 - 2030, An Nhơn đề ra mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn đạt từ 14,7 - 15,2%/năm, tập trung trên các lợi thế của ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Hiện, phường có 3 cụm công nghiệp với diện tích hơn 172 ha, trong đó 2 cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn và Tân Đức đã đi vào hoạt động, Cụm công nghiệp Tân Nghi đang kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng.

“Hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi là lợi thế lớn để phường An Nhơn đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, tạo cú hích phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ mới” - Bí thư Đảng ủy Lê Thanh Tùng khẳng định.

Tại xã Đề Gi, khí thế thi đua sôi nổi lan tỏa mạnh mẽ. Xã đặt mục tiêu trong 5 năm 2025 - 2030, tăng trưởng giá trị sản phẩm trên 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 8%/năm; đến năm 2030, dịch vụ - du lịch và thủy sản chiếm 70% cơ cấu kinh tế, hộ nghèo đa chiều còn dưới 0,5%.

Chủ tịch UBND xã Võ Văn Tài khẳng định: “Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, quán triệt sâu sắc quan điểm Nghị quyết chỉ thực sự có sức sống khi đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tích cực thực hiện”.

Phát huy thế mạnh từng địa phương

Đến đầu tháng 9-2025, tất cả 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh đều phát động phong trào thi đua triển khai chương trình phát triển KT-XH, quốc phòng-an ninh. Mỗi nơi có đặc thù riêng nhưng đều tập trung khai thác lợi thế, sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Cùng với phát triển KT-XH, các chương trình hành động còn chú trọng công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Nhiều địa phương đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp sạch, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao và tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu, cải thiện hạ tầng giao thông, trường học, y tế, dịch vụ công…

Ông Phạm Văn Kiên (đảng viên ở thôn Ngãi An, xã Đề Gi) chia sẻ: Với mục tiêu đưa Đề Gi trở thành khu vực kinh tế tổng hợp mạnh của vùng, phát triển đa ngành, nổi bật là đô thị chất lượng cao gắn với thương mại - dịch vụ, công nghiệp biển, du lịch biển đảo, du lịch sinh thái, tôi cho rằng nghị quyết đã bám sát thực tiễn, mở ra nhiều cơ hội phát triển để người dân được hưởng lợi, giúp quê hương ngày càng đổi mới, phát triển. Người dân tin tưởng và kỳ vọng phong trào thi đua sẽ mang lại diện mạo mới cho quê hương.

Xã Canh Vinh tổ chức cho các đơn vị ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Canh Vinh, phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Địa phương phát huy lợi thế Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định để phát triển công nghiệp, đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản phẩm 33,9%/năm, góp phần đáng kể trong tổng thể phát triển lĩnh vực công nghiệp - xây dựng của xã đạt 40,4%/năm.

Chủ tịch UBND xã Canh Vinh Dương Hiệp Hòa cho biết: “Xã tập trung khai thác tối đa tiềm năng, đẩy mạnh thu hút các dự án công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp phụ trợ, các ngành chế biến gỗ, nội thất, nhựa giả mây…”.

Hưởng ứng phong trào thi đua, ông Nguyễn Văn Lăng - Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định - nhấn mạnh mục tiêu giai đoạn 2025 - 2027 sẽ thu hút khoảng 20 doanh nghiệp đầu tư vào Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định. Hiện, khu công nghiệp đã chuẩn bị quỹ đất sạch hơn 300 ha, sẵn sàng đón nhà đầu tư.

Để các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các xã, phường mang lại hiệu quả cao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cho rằng, trong quá trình triển khai các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã, phường, địa phương phải gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và các phòng, ban chuyên môn. Đặc biệt, kiên trì thực hiện phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

“Điều quan trọng là cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Các địa phương tăng cường bám sát cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của nhân dân; kịp thời xem xét, giải quyết, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và địa phương. Địa phương phải gần dân, sát dân, để hiểu dân, lo cho dân…” - đồng chí Rah Lan Chung nhấn mạnh.