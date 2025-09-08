Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ xã, phường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngay sau thành công của đại hội đảng bộ cấp xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030, 135 xã, phường trong tỉnh Gia Lai đồng loạt phát động phong trào thi đua, cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình, hành động thiết thực, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Sau khi 135 xã, phường hoàn tất đại hội, tinh thần thi đua yêu nước được phát động rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với phương châm “lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân, làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn”, các địa phương đã cụ thể hóa nghị quyết bằng những chương trình hành động thiết thực.

31.jpg
Lãnh đạo phường An Nhơn tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích thi đua tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Ảnh: N.H

Tại phường An Nhơn, Đảng bộ phường đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ. Bí thư Đảng ủy phường Lê Thanh Tùng cho hay, nhiệm kỳ 2025 - 2030, An Nhơn đề ra mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn đạt từ 14,7 - 15,2%/năm, tập trung trên các lợi thế của ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Hiện, phường có 3 cụm công nghiệp với diện tích hơn 172 ha, trong đó 2 cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn và Tân Đức đã đi vào hoạt động, Cụm công nghiệp Tân Nghi đang kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng.

“Hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi là lợi thế lớn để phường An Nhơn đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, tạo cú hích phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ mới” - Bí thư Đảng ủy Lê Thanh Tùng khẳng định.

Tại xã Đề Gi, khí thế thi đua sôi nổi lan tỏa mạnh mẽ. Xã đặt mục tiêu trong 5 năm 2025 - 2030, tăng trưởng giá trị sản phẩm trên 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 8%/năm; đến năm 2030, dịch vụ - du lịch và thủy sản chiếm 70% cơ cấu kinh tế, hộ nghèo đa chiều còn dưới 0,5%.

Chủ tịch UBND xã Võ Văn Tài khẳng định: “Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, quán triệt sâu sắc quan điểm Nghị quyết chỉ thực sự có sức sống khi đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tích cực thực hiện”.

Phát huy thế mạnh từng địa phương

Đến đầu tháng 9-2025, tất cả 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh đều phát động phong trào thi đua triển khai chương trình phát triển KT-XH, quốc phòng-an ninh. Mỗi nơi có đặc thù riêng nhưng đều tập trung khai thác lợi thế, sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Cùng với phát triển KT-XH, các chương trình hành động còn chú trọng công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Nhiều địa phương đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp sạch, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao và tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu, cải thiện hạ tầng giao thông, trường học, y tế, dịch vụ công…

Ông Phạm Văn Kiên (đảng viên ở thôn Ngãi An, xã Đề Gi) chia sẻ: Với mục tiêu đưa Đề Gi trở thành khu vực kinh tế tổng hợp mạnh của vùng, phát triển đa ngành, nổi bật là đô thị chất lượng cao gắn với thương mại - dịch vụ, công nghiệp biển, du lịch biển đảo, du lịch sinh thái, tôi cho rằng nghị quyết đã bám sát thực tiễn, mở ra nhiều cơ hội phát triển để người dân được hưởng lợi, giúp quê hương ngày càng đổi mới, phát triển. Người dân tin tưởng và kỳ vọng phong trào thi đua sẽ mang lại diện mạo mới cho quê hương.

34.jpg
Xã Canh Vinh tổ chức cho các đơn vị ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Canh Vinh, phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Địa phương phát huy lợi thế Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định để phát triển công nghiệp, đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản phẩm 33,9%/năm, góp phần đáng kể trong tổng thể phát triển lĩnh vực công nghiệp - xây dựng của xã đạt 40,4%/năm.

Chủ tịch UBND xã Canh Vinh Dương Hiệp Hòa cho biết: “Xã tập trung khai thác tối đa tiềm năng, đẩy mạnh thu hút các dự án công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp phụ trợ, các ngành chế biến gỗ, nội thất, nhựa giả mây…”.

Hưởng ứng phong trào thi đua, ông Nguyễn Văn Lăng - Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định - nhấn mạnh mục tiêu giai đoạn 2025 - 2027 sẽ thu hút khoảng 20 doanh nghiệp đầu tư vào Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định. Hiện, khu công nghiệp đã chuẩn bị quỹ đất sạch hơn 300 ha, sẵn sàng đón nhà đầu tư.

Để các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các xã, phường mang lại hiệu quả cao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cho rằng, trong quá trình triển khai các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã, phường, địa phương phải gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và các phòng, ban chuyên môn. Đặc biệt, kiên trì thực hiện phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

“Điều quan trọng là cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Các địa phương tăng cường bám sát cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của nhân dân; kịp thời xem xét, giải quyết, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và địa phương. Địa phương phải gần dân, sát dân, để hiểu dân, lo cho dân…” - đồng chí Rah Lan Chung nhấn mạnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chư Păh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Chư Păh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

Pháp luật

(GLO)- Ngày 30-8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, khu vực 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường An Nhơn Đông và Đoàn cơ sở phường An Nhơn Đông tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho 250 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tặng quà gia đình Trung tướng Nguyễn Thành Út

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tặng quà gia đình Trung tướng Nguyễn Thành Út

Tin tức

(GLO)- Ngày 29-8, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, tặng quà gia đình Trung tướng Nguyễn Thành Út-nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 5 (đang sinh sống tại phường Thống Nhất).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 28-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại 6 xã: Ia Púch, Ia Mơ, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Boòng và Chư Prông.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 28-8, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã phía Đông tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 28-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngành Ngoại vụ Gia Lai tiên phong hội nhập quốc tế

Ngành Ngoại vụ Gia Lai tiên phong hội nhập quốc tế

Tin tức

(GLO)- Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025) là dịp để nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, đồng thời khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

null