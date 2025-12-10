Lãnh đạo tỉnh Gia Lai "về nguồn" tại Căn cứ địa cách mạng Khu 10

(GLO)- Sáng 10-12, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình về nguồn tại Căn cứ địa Cách mạng Khu 10 (xã Krong) nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũ (10/12/1945 - 10/12/2025).

Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức chương trình "về nguồn" tại Căn cứ địa cách mạng Khu 10. Ảnh: Văn Ngọc

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Hà Viết Liễn-Phó Tư lệnh Quân đoàn 34; Đại tá Nguyễn Thế Bích-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Binh đoàn 15.

Cùng tham gia còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy-HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cũ gồm: Ksor Phước-nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ksor Nham-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh...

Các đại biểu thành kính dâng hoa tưởng nhớ công lao của các thế hệ đi trước. Ảnh: Văn Ngọc

Trước yêu cầu cấp bách của phong trào cách mạng, Căn cứ địa cách mạng Khu 10 ra đời trong khu rừng nguyên sinh tại xã Krong. Khu 10 trở thành cơ quan đầu não của tỉnh-nơi hoạt động và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ thành công, giải phóng tỉnh nhà vào ngày 17-3-1975; góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên trái) dâng hương tưởng nhớ công lao của các thế hệ đi trước. Ảnh: Văn Ngọc

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong với một quần thể trang nghiêm, tôn kính và chính xác từng vị trí trong thời chiến nhằm tái hiện lại cuộc sống, chiến đấu, sinh hoạt…; qua đó tưởng nhớ công ơn, tỏ lòng thành kính đến thế hệ cha anh đi trước.

Cùng với sự phát triển đi lên của tỉnh, Khu di tích đã trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ.

Các đại biểu đã trồng 4 cây lưu niệm tại Khu di tích Căn cứ địa cách mạng Khu 10. Ảnh: Văn Ngọc

Để tưởng nhớ công lao của các thế hệ đi trước, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh cũng trao 10 phần quà (10 triệu đồng/phần) cho 10 làng tại xã Krong, nhằm ghi nhớ công ơn đùm bọc, che chở, giúp đỡ cho cách mạng của đồng bào địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng quà cho 10 làng tại xã Krong. Ảnh: Văn Ngọc

Trong chương trình, lãnh đạo tỉnh cũng đã trồng 4 cây xanh tại Khu di tích lịch sử Căn cứ địa Cách mạng Khu 10.