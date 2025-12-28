Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2026. Trong năm, Đảng bộ phường đã hoàn thành 20/21 chỉ tiêu đề ra.

Đảng bộ phường Hội Phú hiện có 46 tổ chức cơ sở Đảng với 1.298 đảng viên. Năm 2025, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

9 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025 được Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hội Phú khen thưởng. Ảnh: N.S

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 188,9 tỷ đồng, vượt 468,9% dự toán giao; kim ngạch xuất khẩu đạt 133,25 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt trên 4.550 tỷ đồng, vượt trên 100% kế hoạch.

Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị và giải phóng mặt bằng được quan tâm triển khai, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo diện mạo đô thị ngày càng khang trang, đồng bộ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,65%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,02%. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trên 95% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong năm có 150 đảng viên được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 9 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thẳng thắn, chỉ ra một số hạn chế; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, đất đai, cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số; tăng cường công tác xây dựng Đảng và phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hội Phú đã khen thưởng 9 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025.