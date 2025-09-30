Gần 100 cơ sở kinh doanh ở phường Hội Phú ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Từ ngày 1-7 đến nay, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã tuyên truyền, vận động gần 100 cơ sở, hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Trong đó, các hộ kinh doanh ăn uống dọc bờ kè suối Hội Phú, hộ buôn bán tại chợ Nơ Trang Long cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Các garage ô tô cam kết không nhận cải tạo, độ chế, thay đổi kích thước thành thùng xe.

Đại diện hộ kinh doanh ăn uống dọc bờ kè suối Hội Phú ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ảnh: B.B

Các cơ sở vận tải, bến xe cam kết không chở quá tải, không cơi nới thùng xe, không đưa vào hoạt động phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Các cơ sở sửa chữa xe máy cam kết không mua bán phương tiện không rõ nguồn gốc, không độ chế mô tô.

Ngoài ra, Công an phường còn tuyên truyền, răn đe 21 thanh thiếu niên có biểu hiện càn quấy, gây rối, thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông.