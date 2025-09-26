Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đô thị

Nhịp sống Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Lập lại trật tự quản lý lòng đường, vỉa hè trên địa bàn phường Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 26-9, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) ra Thông báo số 75/TB-UBND về việc lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý lòng đường, vỉa hè trên địa bàn phường.

Theo đó, nhằm xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị xanh-sạch-đẹp, UBND phường thông báo và đề nghị tổ dân phố cùng nhân dân tập trung thực hiện một số nội dung về chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng.

to-tu-quan-phuong-pleiku-ra-quan-chan-chinh-tinh-trang-lan-chiem-via-he-doc-tuyen-duong-nguyen-tat-thanh-anh-bb.jpg
Tổ tự quản phường Pleiku ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: B.B

Cụ thể, về vệ sinh môi trường, rác thải sinh hoạt, mỗi hộ gia đình, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bỏ rác đúng nơi quy định, đúng thời gian thu gom; tuyệt đối không vứt rác bừa bãi ra đường, ngõ, kênh mương.

Đồng thời, chủ động tham gia các đợt ra quân tổng vệ sinh cuối tuần, nạo vét cống rãnh, phát quang bụi rậm, khơi thông hệ thống thoát nước. Giữ gìn vệ sinh khuôn viên nhà ở, khu phố, góp phần xây dựng phường Pleiku sạch đẹp.

Không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, để vật liệu xây dựng, gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông.

khong-lan-chiem-via-he-long-duong-de-kinh-doanh-buon-ban-de-vat-lieu-xay-dung-gay-mat-my-quan-do-thi-can-tro-giao-thong.jpg
Người dân không được lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, để vật liệu xây dựng, gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông. Ảnh: M.T

Các hộ gia đình tự giác ký cam kết không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Người dân và các phương tiện giao thông đậu, đỗ xe đúng nơi quy định; tuyệt đối không đỗ xe trên vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông, mất an toàn và mỹ quan đô thị.

Tổ dân phố, làng và Tổ tự quản thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, vận động nhân dân chấp hành; đồng thời biểu dương kịp thời các hộ gia đình, cá nhân gương mẫu cũng như phê bình, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Nhịp sống Đô thị

Theo Nghị định 226 sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định của luật Đất đai, từ ngày 15.8, hộ gia đình, cá nhân sẽ được ghi nợ toàn bộ số tiền sử dụng đất tại thời điểm cấp sổ hồng lần đầu. Quy định này được cho sẽ tạo nhiều cơ hội cho người dân khi đăng ký cấp sổ.

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Đô thị

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

Đô thị

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

null