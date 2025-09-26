Lập lại trật tự quản lý lòng đường, vỉa hè trên địa bàn phường Pleiku

(GLO)- Ngày 26-9, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) ra Thông báo số 75/TB-UBND về việc lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý lòng đường, vỉa hè trên địa bàn phường.

Theo đó, nhằm xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị xanh-sạch-đẹp, UBND phường thông báo và đề nghị tổ dân phố cùng nhân dân tập trung thực hiện một số nội dung về chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng.

Tổ tự quản phường Pleiku ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: B.B

Cụ thể, về vệ sinh môi trường, rác thải sinh hoạt, mỗi hộ gia đình, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bỏ rác đúng nơi quy định, đúng thời gian thu gom; tuyệt đối không vứt rác bừa bãi ra đường, ngõ, kênh mương.

Đồng thời, chủ động tham gia các đợt ra quân tổng vệ sinh cuối tuần, nạo vét cống rãnh, phát quang bụi rậm, khơi thông hệ thống thoát nước. Giữ gìn vệ sinh khuôn viên nhà ở, khu phố, góp phần xây dựng phường Pleiku sạch đẹp.

Không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, để vật liệu xây dựng, gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông.

Người dân không được lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, để vật liệu xây dựng, gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông. Ảnh: M.T

Các hộ gia đình tự giác ký cam kết không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Người dân và các phương tiện giao thông đậu, đỗ xe đúng nơi quy định; tuyệt đối không đỗ xe trên vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông, mất an toàn và mỹ quan đô thị.

Tổ dân phố, làng và Tổ tự quản thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, vận động nhân dân chấp hành; đồng thời biểu dương kịp thời các hộ gia đình, cá nhân gương mẫu cũng như phê bình, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.