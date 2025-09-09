Phường Pleiku ra quân lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Thực hiện chủ trương xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp, từ ngày 20-8 đến nay, Tổ tự quản phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức nhiều đợt ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn.

Với tinh thần kiên quyết, lực lượng chức năng tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, đặt biển quảng cáo sai quy định tại các khu vực trọng điểm như: Quảng trường Đại Đoàn Kết, chợ Hoa Lư, chợ Phù Đổng, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Bệnh viện Nhi tỉnh và trên các tuyến đường chính: Lê Duẩn, Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Tất Thành, Phan Đình Phùng...

Tổ tự quản phường Pleiku ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: B.B

Qua các đợt kiểm tra, Tổ tự quản đã nhắc nhở hàng chục trường hợp vi phạm, thu giữ 94 vật dụng gồm dù che, bàn ghế, khung rạp, cân…; đồng thời, tháo dỡ nhiều biển, bảng quảng cáo lắp đặt sai quy định.

Không chỉ đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, hoạt động này còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Theo lãnh đạo phường Pleiku, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này một cách kiên trì, quyết liệt; qua đó, từng bước hình thành nếp sống văn minh, xây dựng phường Pleiku trở thành điểm sáng về kỷ cương, trật tự và diện mạo đô thị xanh-sạch-đẹp.