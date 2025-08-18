Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Gia Lai lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐINH YẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị và tinh thần đồng thuận của người dân, phong trào “Xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh” đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo diện mạo đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai xanh - sạch - đẹp, hiện đại, giàu bản sắc.

Là địa bàn tập trung đông dân cư, nhiều cơ quan, trường học, bệnh viện, phường Diên Hồng xác định rõ, để đạt hiệu quả trong việc xây dựng đô thị văn minh phải có sự đồng thuận, chung sức của người dân.

11-2.jpg
Phường Diên Hồng hướng đến mục tiêu phường văn minh tiêu biểu của tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Thời gian qua, phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tích cực tham gia các mô hình “Tuyến phố sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường”. Vì vậy, người dân đã tự giác phát dọn vỉa hè, trồng cây xanh, hoa trước nhà; nhiều tuyến đường được lắp đèn chiếu sáng, tạo diện mạo khang trang.

Là cư dân sinh sống bên đường Quyết Tiến, con đường vừa được mở rộng, lắp đặt hệ thống thoát nước nên bà Trần Thị Hồng (tổ 7, phường Diên Hồng) rất vui mừng, thường xuyên quét dọn vỉa hè và trồng thêm cây xanh trước khuôn viên nhà.

Bà Hồng bày tỏ: “Những ngày đầu, nhiều hộ còn ngại tham gia dọn dẹp hoặc sắp xếp lại vỉa hè. Nhưng khi được cán bộ phường đến tận nhà vận động, giải thích lợi ích, chúng tôi thấy rất hợp lý. Giờ đây, ai cũng tự giác quét dọn trước cửa, trồng cây, giữ đường phố sạch sẽ. Nhiều đoạn đường sau chỉnh trang xanh - sạch - đẹp, ai cũng phấn khởi”.

Ông Võ Văn Duyệt - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Diên Hồng - chia sẻ: “Chúng tôi xác định tuyên truyền phải đi trước một bước. Mọi chủ trương, quy định, tiêu chí xây dựng đô thị văn minh đều được phổ biến công khai, minh bạch, gắn với những việc làm cụ thể để người dân thấy rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình. Khi dân hiểu, dân tin thì việc triển khai sẽ thuận lợi hơn nhiều. Vì vậy, trên địa bàn phường, nhiều tuyến phố văn minh, khu dân cư xanh - sạch - đẹp đã hình thành, góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị”.

Tại phường An Khê, sau khi sáp nhập 6 đơn vị hành chính gồm các phường Tây Sơn, An Phú, Ngô Mây, An Phước, An Tân và xã Thành An nên có diện tích khá lớn. Hiện phường có 34 thôn, tổ dân phố; diện tích tự nhiên 57,44 km²; dân số 50.495 người. Vì vậy, việc xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh ở đây càng có ý nghĩa đặc biệt, góp phần định hình diện mạo mới cho phường.

Phó Chủ tịch UBND phường An Khê Nguyễn Thanh Điệp cho biết: “Phong trào xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh được người dân ủng hộ tích cực, nhất là qua mô hình Ngày Chủ nhật xanh. Khi bà con tham gia dọn vệ sinh, trồng hoa, quét vôi gốc cây xanh…, không khí rất sôi nổi. Qua đó, ý thức cộng đồng được nâng cao, ai cũng thấy mình có trách nhiệm với diện mạo đô thị”.

Các buổi họp tổ dân phố, sinh hoạt cộng đồng tại phường An Khê trở thành diễn đàn để người dân bàn bạc, đóng góp ý kiến, cam kết thực hiện nếp sống văn minh. Nhờ vậy, phong trào không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà thực sự đã đi vào cuộc sống.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn, hạn chế. Ông Nguyễn Thanh Điệp cho hay: “Một số hộ dân vẫn còn tập quán để vật liệu xây dựng lấn ra vỉa hè, hoặc đổ rác không đúng nơi quy định. Đây là thói quen lâu năm, cần thêm nhiều thời gian, sự tuyên truyền kiên trì và biện pháp xử lý kiên quyết mới chuyển biến hoàn toàn”.

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - cho hay: Thời gian tới, các phường trên địa bàn tỉnh tiếp tục xác định tuyên truyền là nhiệm vụ then chốt, gắn liền với việc thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước. Nội dung tuyên truyền sẽ ngày càng cụ thể, sát thực, dễ nhớ, dễ thực hiện; hướng tới xây dựng nếp sống văn minh từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.

“Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên cùng tinh thần đồng thuận của nhân dân, phong trào xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh (sắp tới sẽ đổi tên thành “xã, phường tiêu biểu”) chắc chắn sẽ đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng đô thị trên địa bàn Gia Lai ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc” - bà Hương khẳng định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Đô thị

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

Đô thị

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

Không gian sống

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

Đô thị

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

null