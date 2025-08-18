Gia Lai lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh

(GLO)- Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị và tinh thần đồng thuận của người dân, phong trào “Xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh” đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo diện mạo đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai xanh - sạch - đẹp, hiện đại, giàu bản sắc.

Là địa bàn tập trung đông dân cư, nhiều cơ quan, trường học, bệnh viện, phường Diên Hồng xác định rõ, để đạt hiệu quả trong việc xây dựng đô thị văn minh phải có sự đồng thuận, chung sức của người dân.

Phường Diên Hồng hướng đến mục tiêu phường văn minh tiêu biểu của tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Thời gian qua, phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tích cực tham gia các mô hình “Tuyến phố sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường”. Vì vậy, người dân đã tự giác phát dọn vỉa hè, trồng cây xanh, hoa trước nhà; nhiều tuyến đường được lắp đèn chiếu sáng, tạo diện mạo khang trang.

Là cư dân sinh sống bên đường Quyết Tiến, con đường vừa được mở rộng, lắp đặt hệ thống thoát nước nên bà Trần Thị Hồng (tổ 7, phường Diên Hồng) rất vui mừng, thường xuyên quét dọn vỉa hè và trồng thêm cây xanh trước khuôn viên nhà.

Bà Hồng bày tỏ: “Những ngày đầu, nhiều hộ còn ngại tham gia dọn dẹp hoặc sắp xếp lại vỉa hè. Nhưng khi được cán bộ phường đến tận nhà vận động, giải thích lợi ích, chúng tôi thấy rất hợp lý. Giờ đây, ai cũng tự giác quét dọn trước cửa, trồng cây, giữ đường phố sạch sẽ. Nhiều đoạn đường sau chỉnh trang xanh - sạch - đẹp, ai cũng phấn khởi”.

Ông Võ Văn Duyệt - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Diên Hồng - chia sẻ: “Chúng tôi xác định tuyên truyền phải đi trước một bước. Mọi chủ trương, quy định, tiêu chí xây dựng đô thị văn minh đều được phổ biến công khai, minh bạch, gắn với những việc làm cụ thể để người dân thấy rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình. Khi dân hiểu, dân tin thì việc triển khai sẽ thuận lợi hơn nhiều. Vì vậy, trên địa bàn phường, nhiều tuyến phố văn minh, khu dân cư xanh - sạch - đẹp đã hình thành, góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị”.

Tại phường An Khê, sau khi sáp nhập 6 đơn vị hành chính gồm các phường Tây Sơn, An Phú, Ngô Mây, An Phước, An Tân và xã Thành An nên có diện tích khá lớn. Hiện phường có 34 thôn, tổ dân phố; diện tích tự nhiên 57,44 km²; dân số 50.495 người. Vì vậy, việc xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh ở đây càng có ý nghĩa đặc biệt, góp phần định hình diện mạo mới cho phường.

Phó Chủ tịch UBND phường An Khê Nguyễn Thanh Điệp cho biết: “Phong trào xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh được người dân ủng hộ tích cực, nhất là qua mô hình Ngày Chủ nhật xanh. Khi bà con tham gia dọn vệ sinh, trồng hoa, quét vôi gốc cây xanh…, không khí rất sôi nổi. Qua đó, ý thức cộng đồng được nâng cao, ai cũng thấy mình có trách nhiệm với diện mạo đô thị”.

Các buổi họp tổ dân phố, sinh hoạt cộng đồng tại phường An Khê trở thành diễn đàn để người dân bàn bạc, đóng góp ý kiến, cam kết thực hiện nếp sống văn minh. Nhờ vậy, phong trào không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà thực sự đã đi vào cuộc sống.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn, hạn chế. Ông Nguyễn Thanh Điệp cho hay: “Một số hộ dân vẫn còn tập quán để vật liệu xây dựng lấn ra vỉa hè, hoặc đổ rác không đúng nơi quy định. Đây là thói quen lâu năm, cần thêm nhiều thời gian, sự tuyên truyền kiên trì và biện pháp xử lý kiên quyết mới chuyển biến hoàn toàn”.

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - cho hay: Thời gian tới, các phường trên địa bàn tỉnh tiếp tục xác định tuyên truyền là nhiệm vụ then chốt, gắn liền với việc thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước. Nội dung tuyên truyền sẽ ngày càng cụ thể, sát thực, dễ nhớ, dễ thực hiện; hướng tới xây dựng nếp sống văn minh từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.

“Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên cùng tinh thần đồng thuận của nhân dân, phong trào xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh (sắp tới sẽ đổi tên thành “xã, phường tiêu biểu”) chắc chắn sẽ đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng đô thị trên địa bàn Gia Lai ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc” - bà Hương khẳng định.