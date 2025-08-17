Xây dựng đô thị biển giàu mạnh, hạnh phúc

(GLO)- Với vị thế là khu vực trọng điểm, định hướng là trung tâm hành chính mới của tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn Ðông đang bước vào giai đoạn phát triển 2025 - 2030 với khát vọng xây dựng đô thị biển giàu mạnh, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Hoàng

Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra sáng 17-8, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, có cuộc trao đổi với đồng chí Huỳnh Ngọc Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Đông, về những thành tựu và định hướng thời gian tới.

▪ Thưa đồng chí, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua đã ghi dấu nhiều thành tựu nổi bật của phường Quy Nhơn Đông. Đồng chí có thể khái quát kết quả toàn diện mà Đảng bộ và nhân dân phường đạt được trong giai đoạn này?

Phường Quy Nhơn Đông được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường Nhơn Bình và các xã có lợi thế lớn về phát triển du lịch là Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Hội. Phường có diện tích tự nhiên 81,97 km2, dân số khoảng 47.000 người. Phải khẳng định rằng phường Quy Nhơn Đông có hệ thống giao thông cơ bản hoàn thiện, đồng bộ, kết nối thuận lợi giữa các vùng. Cơ cấu kinh tế xác định theo hướng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đóng vai trò chủ lực; du lịch trở thành ngành mũi nhọn. Đây cũng là phường trọng điểm về phát triển KT-XH và quốc phòng, an ninh thuộc tỉnh Gia Lai; được xác định là khu vực quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh; động lực phát triển cho khu vực và trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song Đảng bộ và nhân dân các địa phương đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, bứt phá mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hoàn thành toàn diện 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết. Điểm nhấn quan trọng là cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đạt 63,83%, dịch vụ 24,78%, nông - lâm - thủy sản giảm còn 11,39%. Thu ngân sách nhà nước cả giai đoạn đạt hơn 134,3 tỷ đồng, vượt 30,64% so với dự toán tỉnh giao. Bình quân hằng năm, địa phương giải quyết việc làm mới cho hơn 1.500 lao động, vượt chỉ tiêu đề ra; xóa hộ nghèo hoàn toàn trước thời hạn. Đặc biệt, hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển mạnh. Nhiều dự án trọng điểm như tuyến kè Lý Hưng - Lý Lương, đường từ Đồn Biên phòng đến thôn Lý Hòa, dự án tiêu thoát lũ sông Dinh… được triển khai, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang, đồng bộ. Du lịch biển khởi sắc với các sự kiện đặc sắc như Lễ hội Du lịch Làng chài Nhơn Lý, chương trình “Nhơn Hải - Biển xanh vẫy gọi”, phong trào “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”… góp phần nâng cao hình ảnh địa phương và thu hút du khách. Về xây dựng Đảng, địa phương đã kết nạp 175 đảng viên mới (đạt 159,09% chỉ tiêu); 95,15% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hệ thống chính trị được kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Quy Nhơn Đông có đặc thù là địa bàn ven biển, nhiều hoạt động du lịch, dịch vụ và khai thác hải sản. Do đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền biển đảo luôn được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, chúng tôi coi mỗi người dân là một “đại sứ” của Quy Nhơn Đông. Thành công của nhiệm kỳ mới phụ thuộc vào sự đồng lòng, chung sức của cả cộng đồng. Mục tiêu 2025 - 2030 không chỉ là con số, mà là cam kết về một đô thị biển văn minh, giàu đẹp, bản sắc. Bí thư Đảng ủy HUỲNH NGỌC HOÀNG

▪ Như nhấn mạnh ở trên thì du lịch và dịch vụ được xác định là ngành mũi nhọn của Quy Nhơn Đông. Đồng chí đánh giá cụ thể hơn về kết quả phát triển lĩnh vực này thời gian qua và tiềm năng thời gian tới?

Quy Nhơn Đông xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với lợi thế đặc biệt về cảnh quan biển, hệ sinh thái và văn hóa làng chài nằm trên bán đảo Phương Mai. Trong nhiệm kỳ qua, địa phương đã gắn phát triển kinh tế biển với du lịch sinh thái, cộng đồng, từng bước hình thành thương hiệu riêng. Hạ tầng du lịch được chú trọng đầu tư, các điểm đến như Nhơn Lý, Nhơn Hải được khai thác hiệu quả, thu hút lượng lớn du khách. Các mô hình du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng, thể thao biển phát triển mạnh. Nhiều sản phẩm truyền thống của địa phương được quảng bá gắn với hoạt động du lịch. Địa phương cũng tổ chức thành công các hoạt động tạo sức lan tỏa như vẽ tranh bích họa dài hơn 1.000 m phục vụ du lịch, lễ công bố các mô hình và sản phẩm du lịch cộng đồng tại Nhơn Lý… Tiềm năng phát triển du lịch tại địa bàn vẫn còn rất lớn, nhất là sau khi sáp nhập các địa phương tạo thành vùng liên kết du lịch ven biển rộng lớn. Nhiệm kỳ tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư các khu nghỉ dưỡng ven biển, khai thác hợp lý tài nguyên biển, phát triển thêm sản phẩm du lịch mới, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và quảng bá để nâng tầm thương hiệu du lịch Quy Nhơn Đông.

Du lịch biển phát triển mạnh mẽ góp phần nâng cao hình ảnh địa phương và thu hút du khách đến với Quy Nhơn Đông. Ảnh: Nguyễn Dũng

▪ Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Quy Nhơn Đông định hướng, đặt mục tiêu gì để bứt phá, đặc biệt được xác định là khu vực trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh?

Chúng tôi đề ra mục tiêu tăng giá trị sản phẩm bình quân 21,7%/năm, đưa tổng thu ngân sách đến năm 2030 đạt 136,9 tỷ đồng; thu hút ít nhất 5 dự án đầu tư mới; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 77.570 tỷ đồng. Cơ sở để chúng tôi đưa ra những mục tiêu trên là 3 trụ cột phát triển: du lịch - dịch vụ chất lượng cao, khai thác lợi thế biển, di tích lịch sử, làng nghề; kinh tế biển và thủy sản theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường; đô thị xanh - thông minh với hạ tầng đồng bộ, giao thông kết nối thuận lợi. Quy Nhơn Đông xác định 4 khâu đột phá ưu tiên. Đó là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, chỉnh trang đô thị văn minh, hiện đại; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án động lực tại Khu kinh tế Nhơn Hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, phục vụ nhân dân; tiến tới đô thị thông minh, chuyển đổi xanh. Phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn phát triển dịch vụ - du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Và, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Xuyên suốt tất cả là mục tiêu xây dựng phường Quy Nhơn Đông trở thành đô thị biển giàu mạnh, văn minh, hiện đại và hạnh phúc; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

1 trong 4 khâu đột phá ưu tiên của Quy Nhơn Đông là kết cấu hạ tầng đồng bộ, chỉnh trang đô thị văn minh, hiện đại. Ảnh: ĐVCC

▪ Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đảng bộ phường sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Chúng tôi sẽ tập trung vào 3 nhóm giải pháp lớn. Một là, phát huy nội lực, tạo đột phá trong phát triển KT-XH. Chú trọng phát triển du lịch văn hóa - lịch sử gắn với bảo tồn các tập tục, lễ hội văn hóa truyền thống đặc trưng của địa phương, kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng. Khai thác hợp lý và bền vững các tài nguyên vốn có của địa phương như Kỳ Co, Hòn Khô, Eo Gió… thu hút khách du lịch, góp phần quan trọng trong mục tiêu tăng trưởng ngành du lịch nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ… Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng, tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; giữ vững quốc phòng, an ninh. Hai là, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, phải phát huy tinh thần gương mẫu, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung, với phương châm: “Gần dân để hiểu, đổi mới để tiến, ứng dụng công nghệ để nhanh, học tập để giỏi, nhìn xa để bền”. Ba là, triển khai chuyển đổi số đồng bộ, thực chất và hiệu quả trên tất cả lĩnh vực. Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt trong cả hệ thống chính trị…

▪ Xin cảm ơn đồng chí!