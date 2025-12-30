Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 30-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trên toàn quốc.

Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Bích Ly - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy); đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; đại diện Ban Biên tập và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Tạp chí Văn nghệ Gia Lai; trưởng văn phòng đại diện, cơ quan thường trú và phóng viên các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh.

hoi-nghi-tap-huan-tuyen-truyen-dai-hoi-xiv-cua-dang-2-8663.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: D.L

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên trung ương trao đổi 2 chuyên đề trọng tâm.

Theo đó, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ Phó Thường trực Tổ Biên tập văn kiện Đại hội XIV trình bày chuyên đề “Những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng và những nội dung cốt lõi, quan trọng trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng”; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước trong giai đoạn tới; những định hướng lớn và các đột phá chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; những điểm mới, đột phá khác trong dự thảo báo cáo chính trị.

Trên cơ sở đó, báo cáo viên gợi mở những nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền, phản ánh đối với báo chí trong quá trình tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng.

Chuyên đề 2 về “Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng” do đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân báo cáo.

Chuyên đề làm rõ vai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, chuyên đề nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, đa nền tảng, chú trọng các nền tảng số, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, sinh động, dễ tiếp cận và có sức lan tỏa rộng rãi; chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền từ Báo Nhân Dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn an sinh xã hội từ một nhiệm kỳ nỗ lực.

Dấu ấn an sinh xã hội từ một nhiệm kỳ nỗ lực

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Công tác an sinh xã hội của tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ 2020-2025 đạt được nhiều thành tựu nổi bật về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, giảm nghèo bền vững, chăm lo người có công và xóa nhà tạm, khẳng định quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Người dân Gia Lai gửi trọn niềm tin đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Gửi trọn niềm tin đến Đại hội

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Từ miền núi đại ngàn đến đô thị ven biển, từ già làng nơi biên giới đến doanh nhân phố thị, từ chức sắc tôn giáo đến cán bộ, đoàn viên thanh niên… tất cả đều gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang”. Ảnh: Trần Dung

Triển lãm ảnh “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang”

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 2-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Tự hào viết tiếp truyền thống vẻ vang”. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I tiến hành phiên trù bị

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 2-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị, với sự chủ trì của đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thành kính dâng hoa trước Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 2-10, trước khi bước vào phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành (Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn).

Nhiều điểm mới, tầm nhìn đột phá

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I: Báo cáo chính trị đổi mới, thể hiện khát vọng bứt phá

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) trở thành điểm nhấn khi được chuẩn bị công phu, đổi mới từ phương pháp, bố cục đến nội dung, phản ánh tầm nhìn mới và khát vọng bứt phá của tỉnh.

Trung tâm ICISE và Viện Nghiên cứu Khoa học sự sống Nano trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: An Nhiên

Ðể KH&CN trở thành trụ cột phát triển: Cần cơ chế thật, cách làm thật

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- GS. Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) nhấn mạnh, muốn KH&CN thực sự trở thành trụ cột phát triển, phải đầu tư cho con người, trao quyền gắn với trách nhiệm và có cơ chế giám sát minh bạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 từ trái sang) cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Huy Toàn

Triển lãm OCOP chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Tối 30-9, tại đường Anh Hùng Núp (Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku), Sở Công Thương tỉnh Gia Lai khai mạc Triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai”

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Tối 30-9, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) với chủ đề “Niềm tin với Đảng - Vững bước tương lai” diễn ra trong không khí phấn khởi và để lại ấn tượng sâu sắc.

null