Tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 30-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trên toàn quốc.

Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Bích Ly - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy); đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; đại diện Ban Biên tập và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Tạp chí Văn nghệ Gia Lai; trưởng văn phòng đại diện, cơ quan thường trú và phóng viên các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: D.L

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên trung ương trao đổi 2 chuyên đề trọng tâm.

Theo đó, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ Phó Thường trực Tổ Biên tập văn kiện Đại hội XIV trình bày chuyên đề “Những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng và những nội dung cốt lõi, quan trọng trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng”; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước trong giai đoạn tới; những định hướng lớn và các đột phá chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; những điểm mới, đột phá khác trong dự thảo báo cáo chính trị.

Trên cơ sở đó, báo cáo viên gợi mở những nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền, phản ánh đối với báo chí trong quá trình tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng.

Chuyên đề 2 về “Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng” do đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân báo cáo.

Chuyên đề làm rõ vai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, chuyên đề nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, đa nền tảng, chú trọng các nền tảng số, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, sinh động, dễ tiếp cận và có sức lan tỏa rộng rãi; chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền từ Báo Nhân Dân.