Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tặng quà gia đình Trung tướng Nguyễn Thành Út

(GLO)- Ngày 29-8, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, tặng quà gia đình Trung tướng Nguyễn Thành Út-nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 5 (đang sinh sống tại phường Thống Nhất).

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ đã thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của Trung tướng Nguyễn Thành Út trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trân trọng và noi theo những tấm gương đi trước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tặng quà cho Trung tướng Nguyễn Thành Út. Ảnh: Thanh Tuyền

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Trung tướng Nguyễn Thành Út gửi lời cảm ơn tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai; đồng thời bày tỏ tin tưởng thế hệ cán bộ của tỉnh tiếp tục giữ gìn, phát huy thành quả cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ đã gửi tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại phường Thống Nhất, thể hiện sự tri ân và quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.