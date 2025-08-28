Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
XUÂN ĐỊNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 28-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại 6 xã: Ia Púch, Ia Mơ, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Boòng và Chư Prông.

Đến thăm các gia đình, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách, người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-nguyen-tuan-thanh-tham-tang-qua-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-ro-mah-thuan-tai-xa-bien-gioi-ia-mor-anh-xuan-dinh.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa trái) hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của ông Rơ Mah Thuân (người có công với cách mạng, xã Ia Mơ).
﻿Ảnh: Xuân Định

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, hoạt động thăm hỏi, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách, người có công nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, mà còn góp phần động viên, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các gia đình tiếp tục vượt khó vươn lên trong cuộc sống; từ đó cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương giàu mạnh, giữ vững chủ quyền biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng bày tỏ vui mừng khi nhận thấy đời sống của hầu hết gia đình chính sách tại các địa phương đến thăm đã ổn định, nhiều gia đình có nhà cửa khang trang, con cháu trưởng thành, thành đạt.

Đồng thời, đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tích cực góp sức xây dựng nông thôn mới, bảo vệ biên cương Tổ quốc.

pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-nguyen-tuan-thanh-tham-tang-qua-thuong-binh-duong-van-khiao-xa-bien-gioi-ia-lau.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 2 từ phải sang) thăm, tặng quà thương binh Dương Văn Khiào (xã Ia Lâu). Ảnh: Xuân Định

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngành Ngoại vụ Gia Lai tiên phong hội nhập quốc tế

Ngành Ngoại vụ Gia Lai tiên phong hội nhập quốc tế

Tin tức

(GLO)- Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025) là dịp để nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, đồng thời khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tri ân gia đình chính sách và người có công tiêu biểu tại phường Quy Nhơn

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tri ân gia đình chính sách và người có công tiêu biểu tại phường Quy Nhơn

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 27-8, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại phường Quy Nhơn.

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để cho ý kiến đối với dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, tặng quà thương-bệnh binh tại Ia Khươl và Chư Păh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, tặng quà thương-bệnh binh tại Ia Khươl và Chư Păh

Tin tức

(GLO)-Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều 24-8, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cho 10 thương-bệnh binh trên địa bàn xã Ia Khươl và xã Chư Păh.

null