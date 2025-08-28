Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, tặng quà các gia đình chính sách

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 28-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại 6 xã: Ia Púch, Ia Mơ, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Boòng và Chư Prông.

Đến thăm các gia đình, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách, người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa trái) hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của ông Rơ Mah Thuân (người có công với cách mạng, xã Ia Mơ).

﻿Ảnh: Xuân Định

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, hoạt động thăm hỏi, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách, người có công nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, mà còn góp phần động viên, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các gia đình tiếp tục vượt khó vươn lên trong cuộc sống; từ đó cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương giàu mạnh, giữ vững chủ quyền biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng bày tỏ vui mừng khi nhận thấy đời sống của hầu hết gia đình chính sách tại các địa phương đến thăm đã ổn định, nhiều gia đình có nhà cửa khang trang, con cháu trưởng thành, thành đạt.

Đồng thời, đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tích cực góp sức xây dựng nông thôn mới, bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 2 từ phải sang) thăm, tặng quà thương binh Dương Văn Khiào (xã Ia Lâu). Ảnh: Xuân Định

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.