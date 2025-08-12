Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với phường Thống Nhất về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Phường Thống Nhất được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của 3 phường: Đống Đa, Yên Thế và Thống Nhất (cũ). Sau sắp xếp, phường có diện tích 22,92 km², dân số 48.721 người, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 4,35%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: A.H

Hiện trên địa bàn phường có 5 đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. UBND phường đã tiếp nhận chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư 6 công trình gồm: 4 công trình đường giao thông nông thôn với tổng mức đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng; 1 công trình vỉa hè đường Phạm Văn Đồng với tổng dự toán hơn 11,5 tỷ đồng và 1 công trình vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch với tổng vốn hơn 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, có 6 công trình do Ban Quản lý khu vực Pleiku đang triển khai trên địa bàn.

Toàn phường còn 3 hộ nghèo (chiếm 0,02%) và 17 hộ cận nghèo (chiếm 0,15%). Từ đầu tháng 7-2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận 2.735 hồ sơ, trong đó, 1.028 hồ sơ đã chuyển Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh giải quyết và 1.707 hồ sơ giải quyết tại phường.

Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2025, UBND phường đã giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán thu-chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; đồng thời, chỉ đạo xây dựng kịch bản chi tiết nhằm đạt và vượt các mục tiêu kinh tế-xã hội được tỉnh giao.

Trên cơ sở các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030 được UBND tỉnh giao, UBND phường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế, động lực tăng trưởng của địa phương; tập trung thảo luận, phân tích và tham mưu cập nhật bổ sung hoàn thiện nội dung Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, làm cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND phường Thống Nhất Phạm Thế Tâm báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: A.H

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng, ban chuyên môn của phường đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc; đồng thời, đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét cho chủ trương và bổ sung kinh phí để xây mới trụ sở HĐND-UBND phường nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động thời gian tới; đầu tư nâng cấp 14/36 tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp nghiêm trọng; bổ sung các công trình, dự án của phường vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030; cấp thêm kinh phí hoạt động và bổ sung biên chế công chức chuyên môn.

Ngoài ra, phường kiến nghị UBND tỉnh sớm xây dựng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để kêu gọi đầu tư dự án chợ Yên Thế do Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Pleiku thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Sau hơn 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Bước đầu, phương pháp làm việc đã dần được định hình rõ ràng, từ việc phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu kế hoạch đến tổ chức thực hiện, mang lại kết quả tích cực theo đúng mục tiêu đề ra.

Quang cảnh tại buổi làm việc. Ảnh: A.H

Với đội ngũ cán bộ trẻ trung, năng động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị phường cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tạo thuận lợi cho người dân.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị địa phương cần tiến hành khảo sát kỹ lưỡng tình hình thực tế, đánh giá đầy đủ tiềm năng và thế mạnh trên mọi lĩnh vực; từ đó, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Phường cũng cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành, xây dựng giải pháp cụ thể gắn với phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cán bộ lãnh đạo và chuyên viên. Trên cơ sở đó, xây dựng các kịch bản tăng trưởng theo từng năm và từng giai đoạn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý địa phương cần khẩn trương hoàn thiện công tác quy hoạch; tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công và tăng thu ngân sách; đẩy mạnh chỉnh trang đô thị để đảm bảo môi trường sống luôn xanh-sạch-đẹp. Đồng thời, phải chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục và y tế trên địa bàn.

Đối với công tác giảm nghèo, phường cần phân tích kỹ nguyên nhân, xây dựng các giải pháp cụ thể, thiết thực và hiệu quả, phấn đấu đến cuối năm không còn hộ nghèo.