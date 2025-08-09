Phường Thống Nhất khen thưởng 15 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Chiều 9-8, phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường.

Lãnh đạo phường Thống Nhất tặng giấy khen cho tập thể Công an phường. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thế Tâm-Chủ tịch UBND phường đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an phường trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương thời gian qua.

Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh: “Đề nghị tập thể Công an phường tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Ông Tâm cũng đề nghị Công an phường cần kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường các chủ trương, giải pháp để huy động các cấp, các ngành cùng tham gia bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đồng thời, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp phát sinh, không để trở thành điểm nóng; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia…

Các nghệ nhân làng Kép tham gia Ngày hội với màn trình diễn cồng chiêng. Ảnh: Văn Ngọc

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND phường đã tặng giấy khen cho tập thể Công an phường Thống Nhất với thành tích xuất sắc trên các mặt công tác trong thời gian qua.

Chiều cùng ngày, UBND phường Thống Nhất đã tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại làng Kép với sự tham gia của đông đảo bà con. Tại Ngày hội, đại diện các đơn vị, cá nhân đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào và tuyên truyền phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực.

6 tập thể được khen thưởng trong Ngày hội. Ảnh: Văn Ngọc

Trong chương trình, Công an phường và đại diện các tổ dân phố, làng đã tiến hành ký giao ước thi đua tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với đó, Chủ tịch UBND phường đã trao giấy khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.