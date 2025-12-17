Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
KIỀU ANH (thực hiện)
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) do Bộ Công an phát động đang được Công an tỉnh Gia Lai triển khai sâu rộng, gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh từ cơ sở.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc trao đổi với thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh.

* Xin đồng chí cho biết những nội dung cốt lõi của phong trào thi đua “Ba nhất”; yêu cầu, giải pháp trọng tâm đặt ra đối với cán bộ, chiến sĩ để thực hiện hiệu quả tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong thực tiễn công tác?

niem-tin-nhan-dan-1.jpg
Thiếu tướng Lê Quang Nhân.

- Thực hiện Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an về phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt sâu sắc ý nghĩa, mục tiêu và nội dung cốt lõi của phong trào đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Chúng tôi xác định rõ yêu cầu xuyên suốt là triển khai đồng bộ, thực chất, hiệu quả; tuyệt đối không hình thức, không chạy theo thành tích.

Phong trào tập trung vào 3 nội dung trọng tâm: kỷ luật nghiêm nhất trong chấp hành điều lệnh, quy trình công tác; trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; gần dân nhất trong thực thi nhiệm vụ, giải quyết công việc từ cơ sở.

Thực tế, tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” đã được Công an toàn tỉnh duy trì thường xuyên, gắn với từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ công tác.

Tuy nhiên, trước yêu cầu bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trong tình hình mới, việc đẩy mạnh phong trào có ý nghĩa quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nhất là từ cơ sở.

Chúng tôi xác định tiếp tục lấy bình yên của địa bàn, niềm tin và mức độ hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất để đánh giá kết quả phong trào.

Theo đó, toàn lực lượng phải bám sát địa bàn, lấy cơ sở làm trọng tâm, chủ động nắm tình hình, lắng nghe ý kiến nhân dân và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ khu dân cư, không để bị động, bất ngờ.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, gắn thi đua với nhiệm vụ chính trị và kết quả công tác thực chất; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong quá trình thực hiện.

* Từ tinh thần mà đồng chí vừa nêu, Công an tỉnh đã cụ thể hóa phong trào “Ba nhất” như thế nào trong “Chiến dịch Quang Trung”, nơi hơn 650 cán bộ, chiến sĩ được huy động thần tốc hỗ trợ 103 hộ dân sửa chữa, xây dựng lại nhà ở sau mưa lũ?

- Có thể khẳng định, “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai từ đầu tháng 12 này là minh chứng sinh động cho việc phong trào thi đua “Ba nhất” được cụ thể hóa bằng những việc làm rất thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở và nhân dân.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, Công an tỉnh đã huy động hơn 650 cán bộ, chiến sĩ, thành lập 106 tổ công tác do lãnh đạo các phòng nghiệp vụ trực tiếp phụ trách, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn bị ảnh hưởng, tham gia tháo dỡ, dọn dẹp, vận chuyển vật liệu, hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, sớm ổn định đời sống.

Quá trình triển khai chiến dịch luôn được tổ chức bài bản, đúng kế hoạch, đúng quy trình công tác, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân và lực lượng tham gia.

Hiện, Công an tỉnh đang hỗ trợ xây dựng, sửa chữa tổng cộng 103 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trong đó có 20 căn được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Bộ Công an với mức 50 triệu đồng/căn. Đến thời điểm này, đã có 80 căn nhà được khởi công, trong đó 3 căn đã hoàn thành.

Cùng với việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, Công an tỉnh đã trao tặng 103 phần quà nhu yếu phẩm nhằm giúp các hộ dân vượt qua giai đoạn khó khăn trong thời gian chờ hoàn thiện nhà mới.

Đồng thời, Công an tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa hợp pháp, kêu gọi sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân.

Kết quả, đã vận động được hơn 2,6 tỷ đồng, hơn 123 nghìn viên gạch ống để hỗ trợ người dân, cùng hàng chục tấn xi măng và 800 m2 gạch lát nền.

“Chiến dịch Quang Trung” không chỉ giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống sau thiên tai mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an “vì nhân dân phục vụ”.

niem-tin-nhan-dan-3.jpg
Lực lượng Công an tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân trong “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: ĐVCC

* Để phong trào “Ba nhất” thực sự đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến bền vững trong công tác bảo đảm ANTT, thời gian tới Công an tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?

- Trong thời gian tới, Công an tỉnh xác định việc triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” phải tiếp tục được thực hiện đồng bộ, quyết liệt và thực chất, gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên từng địa bàn, từng lĩnh vực công tác.

Trọng tâm là tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp; lấy hiệu quả giữ vững ổn định ANTT tại cơ sở làm thước đo quan trọng để đánh giá kết quả phong trào.

Cùng với đó, Công an tỉnh sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình, quy chế công tác; đề cao trách nhiệm cá nhân và vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải làm việc đúng chức trách, đúng thẩm quyền, không hình thức, không đối phó; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn trong thực thi nhiệm vụ.

niem-tin-nhan-dan-2.jpg
Công an tỉnh Gia Lai ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện lớn, diễn ra ngày 13-12-2025. Ảnh: Nguyễn Dũng

Trước mắt, Công an tỉnh tập trung cao độ cho đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu xuân.

Qua đó, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định ANTT, tạo môi trường an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 rà soát, thống nhất kế hoạch xây dựng doanh trại và đầu tư công trung hạn

Quân đoàn 34 rà soát, thống nhất kế hoạch xây dựng doanh trại và đầu tư công trung hạn

Quốc phòng - An ninh

(GLO)-Quân đoàn 34 vừa tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch xây dựng doanh trại các dự án mở mới năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030. Dự hội nghị có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, đại diện các cơ quan chức năng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Trao quyết định tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp cho 143 công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Binh đoàn 15.

Binh đoàn 15 có thêm 143 quân nhân chuyên nghiệp

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 13-12, Binh đoàn 15 tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp từ công nhân và viên chức quốc phòng năm 2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 dự và chỉ đạo buổi lễ.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025

Chính trị

(GLO)- Sáng 11-12, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 10-12, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ khánh thành dự án tu sửa, tôn tạo đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Quân đoàn. Dự buổi lễ có Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34 và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn đơn vị.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát động cao điểm đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm trên các tuyến biên giới vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai phát động cao điểm chống tội phạm trên tuyến biên giới

Chính trị

(GLO)- Sáng 9-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng-chống tội phạm, ma túy, mua bán người và buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động, những năm qua, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ chất lượng, vững mạnh, rộng khắp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ chung tay sửa chữa nhà cho người dân.

Tuổi trẻ Quân đoàn 34 xung kích vì cộng đồng

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Những năm qua, đoàn viên, thanh niên Quân đoàn 34 luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong huấn luyện, học tập và công tác. Các phong trào do tuổi trẻ Quân đoàn triển khai đã góp phần xây dựng đơn vị chính quy, xanh-sạch-đẹp, hướng đến cộng đồng và lan tỏa giá trị tích cực.

null