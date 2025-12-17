Lực lượng Công an với phong trào thi đua “Ba nhất”: Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

(GLO)- Phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) do Bộ Công an phát động đang được Công an tỉnh Gia Lai triển khai sâu rộng, gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh từ cơ sở.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc trao đổi với thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh.

* Xin đồng chí cho biết những nội dung cốt lõi của phong trào thi đua “Ba nhất”; yêu cầu, giải pháp trọng tâm đặt ra đối với cán bộ, chiến sĩ để thực hiện hiệu quả tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong thực tiễn công tác?

Thiếu tướng Lê Quang Nhân. - Thực hiện Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an về phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt sâu sắc ý nghĩa, mục tiêu và nội dung cốt lõi của phong trào đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi xác định rõ yêu cầu xuyên suốt là triển khai đồng bộ, thực chất, hiệu quả; tuyệt đối không hình thức, không chạy theo thành tích. Phong trào tập trung vào 3 nội dung trọng tâm: kỷ luật nghiêm nhất trong chấp hành điều lệnh, quy trình công tác; trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; gần dân nhất trong thực thi nhiệm vụ, giải quyết công việc từ cơ sở. Thực tế, tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” đã được Công an toàn tỉnh duy trì thường xuyên, gắn với từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ công tác. Tuy nhiên, trước yêu cầu bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trong tình hình mới, việc đẩy mạnh phong trào có ý nghĩa quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nhất là từ cơ sở. Chúng tôi xác định tiếp tục lấy bình yên của địa bàn, niềm tin và mức độ hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất để đánh giá kết quả phong trào. Theo đó, toàn lực lượng phải bám sát địa bàn, lấy cơ sở làm trọng tâm, chủ động nắm tình hình, lắng nghe ý kiến nhân dân và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ khu dân cư, không để bị động, bất ngờ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, gắn thi đua với nhiệm vụ chính trị và kết quả công tác thực chất; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong quá trình thực hiện.

* Từ tinh thần mà đồng chí vừa nêu, Công an tỉnh đã cụ thể hóa phong trào “Ba nhất” như thế nào trong “Chiến dịch Quang Trung”, nơi hơn 650 cán bộ, chiến sĩ được huy động thần tốc hỗ trợ 103 hộ dân sửa chữa, xây dựng lại nhà ở sau mưa lũ?

- Có thể khẳng định, “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai từ đầu tháng 12 này là minh chứng sinh động cho việc phong trào thi đua “Ba nhất” được cụ thể hóa bằng những việc làm rất thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở và nhân dân. Với tinh thần chủ động, khẩn trương, Công an tỉnh đã huy động hơn 650 cán bộ, chiến sĩ, thành lập 106 tổ công tác do lãnh đạo các phòng nghiệp vụ trực tiếp phụ trách, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn bị ảnh hưởng, tham gia tháo dỡ, dọn dẹp, vận chuyển vật liệu, hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, sớm ổn định đời sống. Quá trình triển khai chiến dịch luôn được tổ chức bài bản, đúng kế hoạch, đúng quy trình công tác, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân và lực lượng tham gia. Hiện, Công an tỉnh đang hỗ trợ xây dựng, sửa chữa tổng cộng 103 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trong đó có 20 căn được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Bộ Công an với mức 50 triệu đồng/căn. Đến thời điểm này, đã có 80 căn nhà được khởi công, trong đó 3 căn đã hoàn thành. Cùng với việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, Công an tỉnh đã trao tặng 103 phần quà nhu yếu phẩm nhằm giúp các hộ dân vượt qua giai đoạn khó khăn trong thời gian chờ hoàn thiện nhà mới. Đồng thời, Công an tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa hợp pháp, kêu gọi sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân. Kết quả, đã vận động được hơn 2,6 tỷ đồng, hơn 123 nghìn viên gạch ống để hỗ trợ người dân, cùng hàng chục tấn xi măng và 800 m2 gạch lát nền. “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống sau thiên tai mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an “vì nhân dân phục vụ”. Lực lượng Công an tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân trong “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: ĐVCC

* Để phong trào “Ba nhất” thực sự đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến bền vững trong công tác bảo đảm ANTT, thời gian tới Công an tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?

- Trong thời gian tới, Công an tỉnh xác định việc triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” phải tiếp tục được thực hiện đồng bộ, quyết liệt và thực chất, gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên từng địa bàn, từng lĩnh vực công tác. Trọng tâm là tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp; lấy hiệu quả giữ vững ổn định ANTT tại cơ sở làm thước đo quan trọng để đánh giá kết quả phong trào. Cùng với đó, Công an tỉnh sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình, quy chế công tác; đề cao trách nhiệm cá nhân và vai trò nêu gương của người đứng đầu. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải làm việc đúng chức trách, đúng thẩm quyền, không hình thức, không đối phó; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn trong thực thi nhiệm vụ. Công an tỉnh Gia Lai ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện lớn, diễn ra ngày 13-12-2025. Ảnh: Nguyễn Dũng Trước mắt, Công an tỉnh tập trung cao độ cho đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu xuân. Qua đó, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định ANTT, tạo môi trường an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

* Xin cảm ơn đồng chí!