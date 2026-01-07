Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tập huấn các chức vụ chỉ huy Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Từ ngày 5 đến 9-1, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn các chức vụ chỉ huy Ban CHQS cấp xã năm 2026 gồm: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó, Trợ lý Ban CHQS cấp xã.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: T.P

Trong thời gian tập huấn, các chỉ huy Ban CHQS 135 xã, phường trong toàn tỉnh được học tập, nghiên cứu các nội dung: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó là xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; hướng dẫn công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; hướng dẫn, thống nhất quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới…

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến kiểm tra lớp tập huấn. Ảnh: T.P

Cũng trong thời gian này, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến kiểm tra lớp tập huấn. Qua kiểm tra, Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu Ban Tổ chức tiếp tục quản lý, duy trì nghiêm nền nếp lớp học; kết hợp chặt chẽ lý luận với thực tiễn, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở.

Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Ban CHQS cấp xã vững vàng về chính trị, nắm chắc nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.