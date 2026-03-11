Vững nền tảng tư tưởng của Đảng từ sức mạnh mỗi lá phiếu

(GLO)- Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là dịp thể hiện tập trung quyền làm chủ của nhân dân và bản chất dân chủ của chế độ ta.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng xuyên tạc, chống phá, mỗi lá phiếu của cử tri không đơn thuần là sự lựa chọn đại biểu, mà còn là sự khẳng định niềm tin và trách nhiệm công dân đối với nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nơi ý chí nhân dân được trao quyền bằng lá phiếu

Mỗi kỳ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp là dấu mốc chính trị quan trọng trong đời sống đất nước, là ngày hội của toàn dân, nơi ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp thông qua lá phiếu.

Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, việc nhân dân lựa chọn những đại biểu xứng đáng tham gia cơ quan quyền lực nhà nước là biểu hiện cụ thể của dân chủ XHCN ở Việt Nam.

Từ khi giành độc lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cuộc bầu cử luôn được tổ chức nghiêm túc, đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, công khai.

Công dân đủ điều kiện đều có quyền bầu cử và ứng cử. Quy trình giới thiệu người ứng cử được tiến hành qua nhiều bước hiệp thương dân chủ, có sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện các tầng lớp nhân dân; cử tri nơi cư trú trực tiếp nhận xét, bày tỏ tín nhiệm.

Cơ chế ấy bảo đảm lựa chọn những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và trách nhiệm trước nhân dân.

Cử tri xã Ia Dom nghiên cứu danh sách các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: D.X

Thực tiễn nhiều nhiệm kỳ qua đã khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của các cơ quan dân cử. Quốc hội nâng cao chất lượng lập pháp, quyết định nhiều vấn đề quan trọng và tăng cường giám sát tối cao đối với bộ máy nhà nước.

Nhiều quyết sách lớn về phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống nhân dân được thảo luận công khai tại nghị trường. Ở địa phương, HĐND các cấp phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Chính những giá trị dân chủ ấy đã tạo nên sức sống của chế độ và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Khi người dân trực tiếp tham gia bầu cử, nguyên tắc đó được thể hiện bằng hành động chính trị cụ thể.

Nhận diện xuyên tạc, củng cố niềm tin từ thực tiễn

Ý nghĩa chính trị sâu sắc của bầu cử cũng khiến các thế lực thù địch, cơ hội, bất mãn tìm cách lợi dụng để chống phá. Thông qua internet, mạng xã hội và các kênh phi chính thống, họ tung ra thông tin sai lệch, xuyên tạc quy trình bầu cử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động tâm lý hoài nghi.

Những luận điệu như “bầu cử hình thức”, “ứng cử viên sắp đặt sẵn” hay kêu gọi tẩy chay bầu cử thực chất nhằm gây nhiễu loạn thông tin, làm suy giảm niềm tin xã hội.

Tuy nhiên, thực tế đời sống chính trị cho thấy sự phi lý của các luận điệu đó. Quá trình bầu cử được tiến hành công khai, minh bạch, dưới sự giám sát của nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội.

Cử tri có quyền tìm hiểu, cân nhắc và quyết định lá phiếu của mình. Nhiều người ngoài Đảng, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đại diện các tầng lớp xã hội đã trúng cử và tham gia Quốc hội, HĐND các cấp, thể hiện tính rộng mở và dân chủ của hệ thống chính trị.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong dịp bầu cử trước hết là bảo vệ niềm tin của nhân dân đối với chế độ XHCN. Niềm tin ấy được củng cố qua thành tựu phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và qua hoạt động của các cơ quan dân cử.

Trong bối cảnh không gian mạng trở thành “mặt trận” quan trọng, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ diễn ra trên các diễn đàn chính trị truyền thống mà còn ở môi trường số, nơi thông tin tích cực và tiêu cực đan xen tinh vi.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, góp phần định hướng dư luận xã hội; kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái bằng lập luận chặt chẽ và thực tiễn sinh động của đất nước.

Đồng thời, mỗi người dân khi tham gia mạng xã hội cũng cần thể hiện rõ trách nhiệm công dân, tỉnh táo trước thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ hay lan truyền nội dung sai sự thật.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Khi cử tri nhận thức đầy đủ và tích cực tham gia bầu cử, những luận điệu xuyên tạc sẽ tự bị bác bỏ bằng chính thực tiễn đời sống xã hội.

Cuộc bầu cử không chỉ là việc lựa chọn người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, mà còn là dịp củng cố mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Đảng với nhân dân.

Khi mỗi cử tri tự giác thực hiện quyền và trách nhiệm công dân, sáng suốt bỏ lá phiếu với niềm tin và trách nhiệm, đó chính là đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước.