Chuyện ông Tiến ở Cát Mỹ

(GLO)- Về thôn Cát Mỹ (xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) hỏi thăm ông Tiến, người dân ở đây sẽ mặc định đó là ông Nguyễn Ðức Tiến - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn và đưa bạn đến tận nhà.

Có như vậy là bởi từ một thôn mới thành lập, nhiều thiếu thốn, nay Cát Mỹ đã khấm khá, bình yên. Sự đổi thay ấy bắt đầu từ việc xây dựng tổ chức Ðảng ở cơ sở gắn với việc “lo cho dân ấm no”. Giữ vị trí trung tâm hành trình đoàn kết đó, ông Tiến gương mẫu bằng việc làm cụ thể, đầy trách nhiệm.

Từ “một mình một chi bộ”…

Những ngày cuối năm 2025, chúng tôi về thôn Cát Mỹ đúng lúc Chi bộ đang tổ chức sinh hoạt chuyên đề mở rộng. Trong nhà văn hóa, các đảng viên trao đổi về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo nguồn phát triển đảng viên và tháo gỡ khó khăn trong sản xuất.

Không khí cuộc họp nghiêm túc nhưng cởi mở, thể hiện tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên với công việc chung của thôn.

Ông Nguyễn Đức Tiến (giữa) thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương cho các hộ dân. Ảnh: T.C

Tranh thủ giờ giải lao, ông Tiến kể lại hành trình xây dựng chi bộ thôn. Thôn Cát Mỹ được hình thành vào giai đoạn 1998-1999, khi các hộ dân từ huyện Phù Cát, Phù Mỹ (tỉnh Bình Định cũ) lên Ia Pia lập nghiệp.

Những năm đầu, cuộc sống của bà con rất vất vả, sản xuất manh mún, hạ tầng thiếu thốn, cái nghèo bám riết từng gia đình.

Trong bối cảnh ấy, việc xây dựng tổ chức Đảng gặp nhiều trở ngại. Ban đầu, ông Tiến phải sinh hoạt chi bộ chung với các làng Dách, O Ngol. Mãi đến năm 2008, Đảng bộ xã Ia Vê (cũ) quyết định thành lập Chi bộ thôn Cát Mỹ.

Năm 2010, ông được bầu làm Bí thư Chi bộ cùng với 2 đảng viên khác được Đảng bộ xã tăng cường về thôn, đánh dấu cho bước phát triển quan trọng của tổ chức Đảng ở cơ sở.

“Quãng thời gian đó, tôi rất trăn trở. Có Chi bộ rồi, nhưng thực sự chỉ một mình mình phải gánh vác nhiều việc. Áp lực lắm, nhưng tôi nghĩ rằng, nếu mình không kiên trì và vận động bà con, thôn khó có một tổ chức Đảng vững mạnh đúng nghĩa” - ông Tiến nói.

Khó khăn lớn nhất lúc đó, theo ông, là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Ngay từ đầu, Chi bộ thôn xác định không chạy theo số lượng, mà kiên trì bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú thông qua các phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế…

Nhờ cách làm chặt chẽ, nhiều người sau thời gian phấn đấu đã trưởng thành, khi đứng vào hàng ngũ Đảng đều phát huy rõ vai trò tiên phong, gương mẫu.

Là một trong những quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng năm 2019, anh Nguyễn Hữu Phúc (SN 1988, thôn Cát Mỹ) nói: “Được ông Tiến bồi dưỡng, giới thiệu vào Đảng, tôi tự hào và vinh dự. Với trách nhiệm tiên phong, đi trước, gia đình tôi hiến đất làm đường, trồng cây xanh, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi muốn đóng góp để địa phương ngày càng phát triển hơn”.

Ông Tiến nhấn mạnh: “Điều quan trọng không chỉ là tăng số lượng đảng viên mà là nâng cao chất lượng đội ngũ, tránh hình thức, nói đi đôi với làm. Nhờ cách làm bài bản, đến nay, Chi bộ thôn có 12 đảng viên (1 đảng viên dự bị), mỗi người đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm.

Trên nền tảng đó, Chi bộ triển khai hiệu quả mô hình “Chi bộ 4 tốt”, phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ, gắn sinh hoạt Đảng với nhiệm vụ phát triển KT-XH ở cơ sở”.

…đến xây dựng thôn mạnh, dân giàu

Khi Chi bộ thôn Cát Mỹ vững mạnh, ông Tiến dành nhiều tâm huyết vận động người dân trong vùng mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Hiện nay, người dân trong thôn canh tác hơn 200 ha cà phê, 35 ha sầu riêng, 5 ha hồ tiêu, 1,5 ha cao su cùng nhiều loại cây ăn quả khác; tổng đàn gia súc, gia cầm gần 2.100 con… Thu nhập bình quân đầu người đạt 103 triệu đồng/năm. Hiện tại, thôn không còn hộ nghèo.

Một góc thôn Cát Mỹ nhìn từ trên cao. Ảnh: T.C

Để giúp người dân sản xuất hiệu quả, ông Tiến còn vận động 40 hộ thành lập Chi hội trồng sầu riêng, nhằm trao đổi kinh nghiệm, phương thức canh tác, thông tin thị trường; liên kết DN tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm… Qua đó, giúp nhiều hộ nắm vững kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư, mở ra hướng phát triển mới.

Ông Nguyễn Trọng Phương (SN 1964, thôn Cát Mỹ) chia sẻ: “Trước đây, tôi trồng 1.000 cây cà phê. Sau khi được ông Tiến vận động tham gia Chi hội sầu riêng, tôi mạnh dạn trồng xen thêm 250 cây sầu riêng.

Ông Tiến không chỉ nói mà còn làm, chỉ dẫn rất tận tình. Nhờ đó, riêng vụ mùa 2025, sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi ròng hơn 700 triệu đồng từ bán cà phê và sầu riêng, đời sống khấm khá hơn hẳn”.

Những năm qua, ông Tiến cùng Chi bộ, Ban quản lý thôn tích cực vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, hôn nhân cận huyết; hiến đất làm đường, xây dựng công trình phúc lợi; chấp hành nghiêm hương ước, quy ước, các chủ trương, chính sách, pháp luật... Những nỗ lực này góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng cộng đồng Cát Mỹ ngày càng văn minh, đoàn kết.

Ông Nguyễn Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Pia - đánh giá: “Những thành tích của thôn Cát Mỹ là kết quả hòa quyện giữa ý Đảng và lòng dân. Vai trò lãnh đạo tận tụy, gắn bó với nhân dân của ông Nguyễn Đức Tiến rất nổi bật. Niềm tin của bà con vào Đảng được củng cố, trở thành động lực để địa phương tiếp tục tiến bước”.