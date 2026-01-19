Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chuyện ông Tiến ở Cát Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRIỀU CHÂU
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Về thôn Cát Mỹ (xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) hỏi thăm ông Tiến, người dân ở đây sẽ mặc định đó là ông Nguyễn Ðức Tiến - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn và đưa bạn đến tận nhà.

Có như vậy là bởi từ một thôn mới thành lập, nhiều thiếu thốn, nay Cát Mỹ đã khấm khá, bình yên. Sự đổi thay ấy bắt đầu từ việc xây dựng tổ chức Ðảng ở cơ sở gắn với việc “lo cho dân ấm no”. Giữ vị trí trung tâm hành trình đoàn kết đó, ông Tiến gương mẫu bằng việc làm cụ thể, đầy trách nhiệm.

Từ “một mình một chi bộ”…

Những ngày cuối năm 2025, chúng tôi về thôn Cát Mỹ đúng lúc Chi bộ đang tổ chức sinh hoạt chuyên đề mở rộng. Trong nhà văn hóa, các đảng viên trao đổi về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo nguồn phát triển đảng viên và tháo gỡ khó khăn trong sản xuất.

Không khí cuộc họp nghiêm túc nhưng cởi mở, thể hiện tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên với công việc chung của thôn.

phat-trien-kinh-te-1.jpg
Ông Nguyễn Đức Tiến (giữa) thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương cho các hộ dân. Ảnh: T.C

Tranh thủ giờ giải lao, ông Tiến kể lại hành trình xây dựng chi bộ thôn. Thôn Cát Mỹ được hình thành vào giai đoạn 1998-1999, khi các hộ dân từ huyện Phù Cát, Phù Mỹ (tỉnh Bình Định cũ) lên Ia Pia lập nghiệp.

Những năm đầu, cuộc sống của bà con rất vất vả, sản xuất manh mún, hạ tầng thiếu thốn, cái nghèo bám riết từng gia đình.

Trong bối cảnh ấy, việc xây dựng tổ chức Đảng gặp nhiều trở ngại. Ban đầu, ông Tiến phải sinh hoạt chi bộ chung với các làng Dách, O Ngol. Mãi đến năm 2008, Đảng bộ xã Ia Vê (cũ) quyết định thành lập Chi bộ thôn Cát Mỹ.

Năm 2010, ông được bầu làm Bí thư Chi bộ cùng với 2 đảng viên khác được Đảng bộ xã tăng cường về thôn, đánh dấu cho bước phát triển quan trọng của tổ chức Đảng ở cơ sở.

“Quãng thời gian đó, tôi rất trăn trở. Có Chi bộ rồi, nhưng thực sự chỉ một mình mình phải gánh vác nhiều việc. Áp lực lắm, nhưng tôi nghĩ rằng, nếu mình không kiên trì và vận động bà con, thôn khó có một tổ chức Đảng vững mạnh đúng nghĩa” - ông Tiến nói.

Khó khăn lớn nhất lúc đó, theo ông, là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Ngay từ đầu, Chi bộ thôn xác định không chạy theo số lượng, mà kiên trì bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú thông qua các phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế

Nhờ cách làm chặt chẽ, nhiều người sau thời gian phấn đấu đã trưởng thành, khi đứng vào hàng ngũ Đảng đều phát huy rõ vai trò tiên phong, gương mẫu.

Là một trong những quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng năm 2019, anh Nguyễn Hữu Phúc (SN 1988, thôn Cát Mỹ) nói: “Được ông Tiến bồi dưỡng, giới thiệu vào Đảng, tôi tự hào và vinh dự. Với trách nhiệm tiên phong, đi trước, gia đình tôi hiến đất làm đường, trồng cây xanh, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi muốn đóng góp để địa phương ngày càng phát triển hơn”.

Ông Tiến nhấn mạnh: “Điều quan trọng không chỉ là tăng số lượng đảng viên mà là nâng cao chất lượng đội ngũ, tránh hình thức, nói đi đôi với làm. Nhờ cách làm bài bản, đến nay, Chi bộ thôn có 12 đảng viên (1 đảng viên dự bị), mỗi người đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm.

Trên nền tảng đó, Chi bộ triển khai hiệu quả mô hình “Chi bộ 4 tốt”, phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ, gắn sinh hoạt Đảng với nhiệm vụ phát triển KT-XH ở cơ sở”.

…đến xây dựng thôn mạnh, dân giàu

Khi Chi bộ thôn Cát Mỹ vững mạnh, ông Tiến dành nhiều tâm huyết vận động người dân trong vùng mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Hiện nay, người dân trong thôn canh tác hơn 200 ha cà phê, 35 ha sầu riêng, 5 ha hồ tiêu, 1,5 ha cao su cùng nhiều loại cây ăn quả khác; tổng đàn gia súc, gia cầm gần 2.100 con… Thu nhập bình quân đầu người đạt 103 triệu đồng/năm. Hiện tại, thôn không còn hộ nghèo.

phat-trien-kinh-te.jpg
Một góc thôn Cát Mỹ nhìn từ trên cao. Ảnh: T.C

Để giúp người dân sản xuất hiệu quả, ông Tiến còn vận động 40 hộ thành lập Chi hội trồng sầu riêng, nhằm trao đổi kinh nghiệm, phương thức canh tác, thông tin thị trường; liên kết DN tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm… Qua đó, giúp nhiều hộ nắm vững kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư, mở ra hướng phát triển mới.

Ông Nguyễn Trọng Phương (SN 1964, thôn Cát Mỹ) chia sẻ: “Trước đây, tôi trồng 1.000 cây cà phê. Sau khi được ông Tiến vận động tham gia Chi hội sầu riêng, tôi mạnh dạn trồng xen thêm 250 cây sầu riêng.

Ông Tiến không chỉ nói mà còn làm, chỉ dẫn rất tận tình. Nhờ đó, riêng vụ mùa 2025, sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi ròng hơn 700 triệu đồng từ bán cà phê và sầu riêng, đời sống khấm khá hơn hẳn”.

Những năm qua, ông Tiến cùng Chi bộ, Ban quản lý thôn tích cực vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, hôn nhân cận huyết; hiến đất làm đường, xây dựng công trình phúc lợi; chấp hành nghiêm hương ước, quy ước, các chủ trương, chính sách, pháp luật... Những nỗ lực này góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng cộng đồng Cát Mỹ ngày càng văn minh, đoàn kết.

Ông Nguyễn Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Pia - đánh giá: “Những thành tích của thôn Cát Mỹ là kết quả hòa quyện giữa ý Đảng và lòng dân. Vai trò lãnh đạo tận tụy, gắn bó với nhân dân của ông Nguyễn Đức Tiến rất nổi bật. Niềm tin của bà con vào Đảng được củng cố, trở thành động lực để địa phương tiếp tục tiến bước”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tươi vui những làng tái định cư

Đổi thay những làng tái định cư

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, các làng tái định cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Tây tỉnh Gia Lai khoác lên mình một diện mạo mới ấm áp, tươi vui. Chuẩn bị vui xuân, đón Tết, bà con nơi đây bày tỏ sự niềm tin về một cuộc sống ổn định và ngày càng tốt đẹp hơn.

Có thể bạn quan tâm

Ðổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết của Ðảng.

Gia Lai: Đổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết đại hội Ðảng các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Để sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, bên cạnh việc xây dựng và triển khai chương trình hành động, Đảng ủy các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- 81 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò, sức mạnh trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cội nguồn của sức mạnh ấy bắt nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh - kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của Quân đội ta.

Kiến tạo bộ máy “trong sạch, vững mạnh, hiệu lực”

Kiến tạo bộ máy “trong sạch, vững mạnh, hiệu lực”

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng tốc, bứt phá để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hệ thống chính trị đứng trước những đòi hỏi cao về năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản trị và mức độ đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Chính trị

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Thời sự - Bình luận

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Thời sự

Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Thời sự - Bình luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở (ảnh tư liệu minh họa).

Cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ” vững mạnh của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ”, nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

null