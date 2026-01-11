Thay đổi nếp nghĩ, cách làm: "Chìa khóa" giảm nghèo ở Ia Ko

(GLO)- Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cùng sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, năm 2025, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đã giảm được 100 hộ nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra.

Kết quả này cho thấy hướng đi đúng đắn của địa phương khi tập trung hỗ trợ sinh kế, giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Từ chính sách hỗ trợ đến đổi thay trong mỗi gia đình

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ko Trần Quốc Sĩ, ngay từ đầu năm 2025, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với 23 thôn, làng tiến hành rà soát, phân loại cụ thể từng nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định rõ các hộ có khả năng thoát nghèo cũng như các trường hợp nghèo, cận nghèo mới phát sinh. Trên cơ sở đó, xã giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể cho từng thôn, làng, gắn trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Cán bộ xã tuyên truyền, vận động chị Hloan (thứ 2 từ phải sang) nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế. Ảnh: P.D

Xác định tạo sinh kế là giải pháp trọng tâm, xã Ia Ko triển khai các chương trình hỗ trợ vật nuôi, cụ thể là bò sinh sản, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và tập quán sản xuất của người dân; đồng thời hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; tạo điều kiện để người dân tiếp cận việc làm tại chỗ, việc làm thời vụ và việc làm ngoài địa phương, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Song song với các giải pháp trên, xã tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước nhằm đầu tư phát triển sản xuất; hướng dẫn người dân sử dụng vốn vay đúng mục đích, gắn với các mô hình sinh kế cụ thể để phát huy hiệu quả, hạn chế nguy cơ tái nghèo. Việc lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia cũng được thực hiện hiệu quả, tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu như: giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa…tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội lâu dài.

Nhờ cách làm bài bản, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Cuối năm 2025, gia đình chị Siu Hloan (làng O Bung) chính thức ra khỏi danh sách hộ nghèo. Trong năm, gia đình chị được hỗ trợ xây dựng “Nhà nhân ái” và 1 con bò sinh sản. Từ nguồn lực này, chị mạnh dạn mua thêm 2 con bò, 2 con dê và tập trung chăm sóc 400 cây cà phê. Dù hoàn cảnh còn khó khăn khi phải chăm sóc người thân bệnh tật, nhưng nhờ có nhà ở kiên cố và sinh kế ổn định, đời sống gia đình từng bước được cải thiện.

Gia đình anh Rơ Mah Yet (làng O Bung) cũng là một trong những hộ tiêu biểu về thoát nghèo. Được hỗ trợ nhà “Nghĩa tình đồng đội” và 1 con bò sinh sản, anh tập trung chăm sóc 500 cây cà phê. “Năm nay, cà phê được mùa, gia đình thu khoảng 2 tấn nhân, bán được hơn 200 triệu đồng. Có vốn, tôi mong muốn mở rộng diện tích để sản xuất ổn định lâu dài”, anh Yet chia sẻ.

Anh Rơ Mah Yet là 1 trong những hộ thoát nghèo tiêu biểu của xã. Ảnh: P.D

Chú trọng giảm nghèo thực chất và bền vững

Theo kết quả rà soát vào cuối năm 2025, xã Ia Ko còn 208 hộ nghèo, chiếm 3,68% và 268 hộ cận nghèo. Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét của các giải pháp giảm nghèo đã và đang được triển khai, trong đó sự thay đổi về nhận thức và cách làm của người dân giữ vai trò then chốt.

Bà Siu Đập - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn O Bung - cho biết: “Trước đây, bà con chủ yếu sản xuất theo kinh nghiệm. Nay được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cà phê, lựa chọn giống mới, canh tác lúa đúng quy trình nên năng suất tăng rõ rệt. Hộ nghèo được vay vốn, hỗ trợ sinh kế nên đời sống cải thiện thấy rõ”.

Còn ông Hoàng Văn Kiện - Phó Trưởng thôn Sur A thì thông tin: Vài năm trở lại đây, người dân đã mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong trồng trọt, chăn nuôi. Nhiều diện tích bắp, mì kém hiệu quả được chuyển sang trồng cây cà phê mang lại hiệu quả kinh tế cao. Riêng năm 2025, thôn giảm được 11 hộ nghèo, đời sống người dân ngày càng ổn định.

Diện mạo các thôn, làng ở xã Ia Ko ngày càng khởi sắc. Ảnh: P.D

Về định hướng trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ko cho biết: Trong tổng số hộ nghèo hiện nay, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 90,4%. Vì vậy, công tác giảm nghèo sẽ tiếp tục được triển khai quyết liệt, đi vào chiều sâu, tập trung vào các giải pháp phù hợp với thực tiễn. Năm 2026, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá đúng các tiêu chí nghèo đa chiều, triển khai kế hoạch giảm nghèo phù hợp với từng thôn, làng.

Cùng với đó, xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại; tạo sự đồng thuận từ cấp ủy, chính quyền đến người dân, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia công tác giảm nghèo theo tinh thần “6 rõ”, bảo đảm giảm nghèo thực chất và bền vững.