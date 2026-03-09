Tăng cường hiệu quả công tác thu BHXH, mở rộng độ bao phủ

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu BHXH, BHYT phát triển người tham gia, hướng tới mục tiêu bao phủ an sinh bền vững.

Tham mưu về chính sách BHXH, BHYT

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 307 nghìn người tham gia BHXH, đạt 89,18% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng hơn 41.000 người so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc hơn 241 nghìn người, tăng 6,49%; BHXH tự nguyện đạt 66.313 người, tăng 65,77%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 219.385 người, tăng 6,94%. Số người tham gia BHYT đạt 2.832.962 người, đạt 93,26% kế hoạch.

Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh chủ động phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quan trọng, tạo nền tảng pháp lý và định hướng rõ ràng trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Trọng tâm là cụ thể hóa mục tiêu phát triển KT-XH gắn với an sinh bền vững theo Nghị quyết số 72/2025/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2026 và Nghị quyết số 94/NQ-HĐND thông qua Đề án phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030, bảo đảm sự thống nhất từ chủ trương đến hành động.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 99/QĐ-UBND và 100/QĐ-UBND giao chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2026 cho từng sở, ngành và 135 xã, phường, trong đó lồng ghép chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Đáng chú ý, Quyết định số 3208/QĐ-UBND triển khai Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về thực hiện BHYT toàn dân đã xác định lộ trình rõ ràng: phấn đấu năm 2026 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95%, đến năm 2030 đạt từ 98% trở lên; đồng thời, nâng tỷ lệ hài lòng của người tham gia BHYT năm 2026 đạt 90%, tăng tỷ lệ hồ sơ BHYT xử lý điện tử, giao dịch trực tuyến đạt 92%.

BHXH tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà bệnh nhân mắc bệnh nặng có BHYT trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: ĐVCC

Cùng với phát triển diện bao phủ, UBND tỉnh chỉ đạo siết chặt kỷ cương trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, phấn đấu giảm tỷ lệ chậm đóng xuống bằng hoặc thấp hơn mức bình quân chung cả nước.

Căn cứ Nghị định số 274/2025/NĐ-CP, BHXH tỉnh tăng cường thanh tra chuyên ngành, xử lý nghiêm các trường hợp chậm đóng, trốn đóng; công khai danh sách DN vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tính đến hết tháng 1-2026, BHXH tỉnh đã công khai 477 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp từ 6 tháng trở lên, với tổng số tiền hơn 121,9 tỷ đồng.

UBND tỉnh đồng thời giao Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, cơ quan Thuế, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, xử lý gian lận thuế liên quan đến chi phí BHXH; điều tra, khởi tố các trường hợp cố tình trốn đóng kéo dài và bảo vệ quyền lợi người lao động thông qua đối thoại, khởi kiện khi cần thiết.

Những giải pháp đồng bộ, quyết liệt này thể hiện quyết tâm xây dựng hệ thống an sinh minh bạch, kỷ cương, thực chất.

Mở rộng độ bao phủ

Để hoàn thành nhiệm vụ thu và mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Mạnh Chữ chỉ đạo toàn ngành rà soát dữ liệu người dân từ 18 tuổi trở lên, phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã phân loại nhóm đã tham gia và chưa tham gia.

Mục tiêu là phấn đấu bao phủ BHYT 100% tại các thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn; cấp thẻ kịp thời, không để gián đoạn quyền lợi khám, chữa bệnh.

Theo BHXH cơ sở An Nhơn, kết quả đến ngày 31-12-2025 cho thấy chuyển biến rõ nét: Số người tham gia BHYT hộ gia đình đạt 164.879 người, tăng 11.154 người so với đầu năm, vượt 3.194 người so với kế hoạch (7.960 người), tương ứng vượt 40,13%, nâng tỷ lệ bao phủ lên 96,2%. Đây là nền tảng quan trọng để đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu bao phủ bền vững trong năm 2026.

Đại diện doanh nghiệp tham gia tìm hiểu về các quy định mới của Luật BHXH 2024. Ảnh: N.M

Ông Phạm Vũ Quang Hà - Giám đốc BHXH cơ sở An Nhơn - cho biết: “Năm 2026, BHXH cơ sở An Nhơn tiếp tục xác định công tác tham mưu là khâu mở đường, chủ động đề xuất cấp ủy, chính quyền giao chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT cụ thể đến từng thôn, tổ dân phố, gắn với tiêu chí thi đua cuối năm.

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT xã, phường được kiện toàn, tăng cường vai trò điều phối, giám sát, bảo đảm sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị”.

Cùng với đó, quản lý dữ liệu được xem là giải pháp then chốt. BHXH các cơ sở thường xuyên rà soát, đối chiếu dữ liệu dân cư, học sinh, sinh viên, hộ gia đình; lập danh sách người hết hạn thẻ nhưng chưa tái tục để phân công cán bộ vận động trực tiếp.

Việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu ngành y tế, giáo dục giúp xác định chính xác nhóm tiềm năng, dự báo nguy cơ gián đoạn tham gia để có giải pháp tiếp cận kịp thời.

BHXH và các ngành liên quan chú trọng khai thác dữ liệu thuế để rà soát nhóm đối tượng mở rộng theo Luật BHXH 2024 như chủ hộ kinh doanh có đăng ký, người quản lý DN, lao động không trọn thời gian.

Bên cạnh đó, mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố” hoàn thành chỉ tiêu BHYT tự đóng và BHXH tự nguyện theo Kế hoạch số 762/KH-BHXH ngày 13-10-2025 của BHXH tỉnh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.