Gia Lai: Tuyên truyền Luật BHXH, BHYT cho 341 hộ kinh doanh cá thể

ĐINH YẾN
(GLO)- Chiều 13-11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2024 cho 341 hộ kinh doanh cá thể.

quang-canh-buoi-doi-thoai-truc-tiep-giai-dap-thac-mac-voi-chu-ho-kinh-doanh-ca-the-anh-dinh-yen.jpg
Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh Gia Lai đối thoại với các hộ kinh doanh cá thể. Ảnh: Đinh Yến

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh đã giới thiệu, truyền đạt những điểm mới của Luật BHXH và Luật BHYT năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025.

ong-la-thanh-hien-chu-ho-kinh-doanh-thanh-hien-kien-nghi-ve-che-do-thue-va-chinh-sach-bhxh-bhyt-anh-dinh-yen.jpg
Ông La Thanh Hiền-Chủ hộ kinh doanh Thanh Hiền kiến nghị về chính sách BHXH, BHYT. Ảnh. Đinh Yến

Các nội dung trọng tâm tập trung vào chính sách mở rộng đối tượng tham gia, mức đóng-hưởng, cũng như các quy định liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong khu vực kinh tế cá thể.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được tư vấn, giải đáp những vướng mắc phát sinh liên quan đến chính sách BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

