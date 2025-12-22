Hội Chữ thập đỏ Gia Lai tặng 100 suất quà cho đối tượng chính sách, gia đình khó khăn

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Chiều 22-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh trao 100 suất quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ dân bị ảnh hưởng do mưa bão trên địa bàn phường Pleiku và phường Thống Nhất.

Theo đó, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã trao 50 suất quà cho các đối tượng thụ hưởng tại phường Pleiku và 50 suất tại phường Thống Nhất.

Mỗi suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá hơn 200.000. Kinh phí tặng quà được Hội Chữ thập đỏ tỉnh trích từ nguồn ngân sách được cấp và từ kinh phí vận động hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa bão.

z7352914323469-ba932aaa5ab2b7ae1d5fec28f94b53e5.jpg
Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh trao 50 suất quà cho các đối tượng tại phường Pleiku và 50 suất quà tại phường Thống Nhất. Ảnh: Như Nguyện

Đây là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 500 người dân huyện Chư Prông

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 500 người dân huyện Chư Prông

(GLO)- Ngày 8-3, tại huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), các đơn vị tài trợ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng quà và trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, người có công huyện Chư Prông.

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

Đời sống

(GLO)- Rời quê nhà ở miền Bắc vào Gia Lai lập nghiệp, nhiều hộ dân vẫn bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống của cha ông. Các sản phẩm của họ mang đậm hồn quê, dần tạo dựng thương hiệu, góp thêm sắc màu ẩm thực trên quê hương thứ hai.

Trao quà hỗ trợ người dân xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông

Trao quà hỗ trợ người dân xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông

Từ thiện

(GLO)- Ngày 16-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội tổ chức tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Canh Vinh. Cùng với đó, Tập đoàn Bảo Việt cũng trao những phần quà ý nghĩa đến người dân và học sinh xã Tuy Phước Đông. 

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Người dân quyết tâm xây dựng khu dân cư xanh-sạch-đẹp.

Chư Păh nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

Xã hội

(GLO)- Cùng với việc triển khai đồng bộ các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Chư Păh xác định tiêu chí môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc.

231 công ty, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động tại ngày hội việc làm.

Gia Lai: 231 công ty, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động tại ngày hội việc làm

Lao động - Việc làm

(GLO)- Sáng 12-12, tại phường Pleiku, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức ngày hội việc làm với chủ đề "Cung ứng nhân lực phục vụ Tết Nguyên đán". Sự kiện thu hút trên 300 người lao động tham gia, trong đó có 120 người thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

