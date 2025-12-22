Hội Chữ thập đỏ Gia Lai tặng 100 suất quà cho đối tượng chính sách, gia đình khó khăn

(GLO)- Chiều 22-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh trao 100 suất quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ dân bị ảnh hưởng do mưa bão trên địa bàn phường Pleiku và phường Thống Nhất.

Theo đó, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã trao 50 suất quà cho các đối tượng thụ hưởng tại phường Pleiku và 50 suất tại phường Thống Nhất.

Mỗi suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá hơn 200.000. Kinh phí tặng quà được Hội Chữ thập đỏ tỉnh trích từ nguồn ngân sách được cấp và từ kinh phí vận động hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa bão.

Đây là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).