Triển khai “Tuyến đường số” tại phường Bình Định

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 11-1, tổ dân phố Trần Phú (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình “Tuyến đường số” nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu dân cư, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và tăng cường sử dụng công nghệ số trong xây dựng đời sống khu dân cư.

Triển khai mô hình, Tổ trưởng tổ dân phố cùng Chi ủy Chi bộ, Ban Công tác mặt trận và Tổ Bảo vệ an ninh trật tự đến từng nhà mời người dân tham gia nhóm Zalo cộng đồng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng giải đáp thắc mắc, hướng dẫn bà con cài đặt, sử dụng các ứng dụng, dịch vụ số thiết yếu; đồng thời đối chiếu, rà soát danh sách cử tri phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

trien-khai-mo-hinh-tuyen-duong-so-o-phuong-binh-dinh.jpg
Ban điều hành mô hình đến từng hộ gia đình mời người dân tham gia nhóm Zalo cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Chơn

Ông Trần Quốc Tuấn - Tổ trưởng Tổ dân phố Trần Phú (phường Bình Định) cho biết: Trên địa bàn hiện có 684 hộ với hơn 2.700 nhân khẩu; người dân chủ yếu làm nghề kinh doanh, sinh sống tập trung dọc các tuyến đường, trong đó sầm uất nhất là đường Trần Phú. Thông qua mô hình, tổ dân phố xây dựng nhóm Zalo cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân.

“Nhóm cộng đồng cũng là kênh lắng nghe, giải đáp tâm tư, nguyện vọng của bà con; hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính; đồng thời tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là lừa đảo bằng công nghệ cao. Qua đó, góp phần xây dựng tổ dân phố an toàn, hiện đại, văn minh” - ông Tuấn chia sẻ.

moi-nguoi-dan-tham-gia-mo-hinh.jpg
Hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng, dịch vụ số thiết yếu. Ảnh: Nguyễn Chơn

Sau 1 ngày triển khai, mô hình đã tiếp cận hơn 300 hộ gia đình trên địa bàn, mời gần 200 người dân tham gia nhóm Zalo cộng đồng. Đa số người dân bày tỏ phấn khởi bởi mô hình góp phần gắn kết cộng đồng trên môi trường số, giúp bà con nắm bắt thông tin nhanh chóng, kịp thời. Đặc biệt, cán bộ địa phương ngày càng gần gũi, sâu sát với người dân.

di-den-tung-ho-gia-dinh-tren-dia-ban.jpg
Mô hình nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo người dân trên địa bàn tổ dân phố Trần Phú (phường Bình Định). Ảnh: Nguyễn Chơn

Vừa tham gia nhóm Zalo cộng đồng, ông Trần Hữu Cường (chủ cửa hàng kinh doanh đồ thờ cúng trên đường Trần Phú) cho biết: “Ban ngày, hầu hết bà con bận rộn với công việc nên các cuộc họp thường phải tổ chức vào ban đêm. Nay có nhóm cộng đồng, việc thông tin đến bà con thuận lợi, nhanh chóng hơn. Ngược lại, khi có vấn đề thắc mắc, người dân cũng dễ dàng trao đổi, phản ánh để được giải đáp”.

