Hỗ trợ chính quyền xã chuyển đổi số hiệu quả

(GLO)- Từ ngày 3 đến 12-9, 10 công chức, viên chức từ các cơ quan chuyên môn của tỉnh được điều động về các xã vùng sâu, vùng xa nhằm hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền 2 cấp và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại cấp xã.

Hình thành đội ngũ “hạt nhân công nghệ” cơ sở

Tiếp nối thành công của đợt 1, đợt công tác lần này có sự tham gia của 10 công chức, viên chức đến từ các đơn vị, như: Sở Dân tộc và Tôn giáo, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trường CĐ Gia Lai, các phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN. Các địa phương được hỗ trợ, gồm: Sơn Lang, Ia Rsai, Kon Chiêng, Ia O, Ayun, Đak Rong, Kon Giang, Mang Yang, Hội Phú và Ia Băng.

Anh Vương Hải, giảng viên Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tham gia hướng dẫn cán bộ UBND xã Krong sử dụng dịch vụ công và trực tiếp sửa chữa thiết bị phục vụ vận hành chính quyền hai cấp. Ảnh: NVCC

Hoạt động tăng cường cán bộ về cơ sở được thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã trong bối cảnh sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính. Trọng tâm là hỗ trợ chuyên môn trong lĩnh vực KH&CN, đặc biệt là công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cán bộ cơ sở.

Ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở KH&CN, cho biết: “Tổ công tác được thành lập không chỉ để hỗ trợ kỹ thuật, mà còn nhằm đánh giá thực tiễn, phát hiện và tháo gỡ những khó khăn trong triển khai các hệ thống công nghệ tại cơ sở. Chúng tôi đặt mục tiêu sau mỗi đợt công tác, địa phương phải có sự thay đổi tích cực, rõ nét và bền vững trong tiếp cận, vận hành công nghệ”.

Theo đó, các nội dung hướng dẫn, hỗ trợ cốt lõi được triển khai, gồm: Hỗ trợ sử dụng hệ thống văn bản điều hành, thủ tục hành chính điện tử, thư công vụ, hội nghị truyền hình và chữ ký số; quản lý hạ tầng công nghệ thông tin; hướng dẫn khai thác các nền tảng số như hệ thống giám sát, đánh giá; sổ tay điện tử; nền tảng học vụ số; hệ thống thông tin cấp xã; kỹ năng an ninh thông tin và hình thành đội ngũ “hạt nhân công nghệ” tại xã; hướng dẫn hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng…

Hiệu quả thực tiễn từ đợt công tác đầu tiên

Trong đợt 1 (từ ngày 25 - 31.8), 14 công chức, viên chức đã được cử về 14 xã, phường phía Tây tỉnh để triển khai chương trình hỗ trợ. Qua gần 2 tuần làm việc tại địa phương, nhiều khó khăn về công nghệ đã được khắc phục đáng kể.

Anh Vương Hải, giảng viên Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, một trong những cán bộ tăng cường về UBND xã Krong đợt đầu, chia sẻ: “Khi mới về xã, hạ tầng internet đã có, nhưng đội ngũ cán bộ vẫn hạn chế thao tác công nghệ, đặc biệt vận hành phần mềm hành chính công. Tôi bắt đầu hướng dẫn sử dụng chữ ký số, đăng nhập hệ thống, sửa chữa máy tính, cài phần mềm, tập huấn kỹ năng họp trực tuyến và khai thác các công cụ AI như ChatGPT, Gemini…”.

Anh Vương Hải, giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn hướng dẫn, hỗ trợ công chức, viên chức UBND xã Krong thao tác chữ ký số. Ảnh: NVCC

Đáng chú ý, anh Hải còn đào tạo một “hạt nhân công nghệ thông tin” tại UBND xã. Đây là nhân tố nòng cốt có khả năng tiếp tục duy trì, hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận khác. Mô hình này bước đầu cho thấy hiệu quả, khi cán bộ tại xã Krong đã bắt đầu thao tác thành thạo trên hệ thống thông tin cấp xã (https://xa.gialai.gov.vn) và các phần mềm hành chính khác.

Trong đợt 2, anh Vương Hải tiếp tục được cử đến UBND xã Ia Rsai, một địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận công nghệ. “Tôi tin rằng nếu duy trì được tinh thần học hỏi và có sự hỗ trợ đúng cách, các xã hoàn toàn có thể làm chủ hệ thống công nghệ, rút ngắn khoảng cách chuyển đổi số giữa thành thị và nông thôn”, anh Hải chia sẻ thêm.

Theo ông Trần Kim Kha, việc tăng cường cán bộ KH&CN về công tác tại các xã, phường, đặc biệt là khu vực phía Tây tỉnh không chỉ nhằm hỗ trợ kỹ thuật, mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài là nâng cao nhận thức và kỹ năng công nghệ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, những người trực tiếp đảm nhận công việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, từng bước xây dựng nền hành chính công hiện đại, minh bạch và hiệu quả ngay từ cấp xã, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các địa phương.

Ông Kha nhấn mạnh: Các thành viên tổ công tác khi được tăng cường về xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; chủ động vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hỗ trợ kỹ thuật chỉ là một phần trong quá trình công tác tại cơ sở. Quan trọng hơn, cán bộ còn đảm nhiệm vai trò hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp.