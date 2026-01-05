Pin dự phòng đầu tiên có khả năng sạc ổn định ở nhiệt độ âm

Đây là công nghệ pin mới, hướng tới việc cải thiện độ an toàn, khả năng chịu lạnh và tuổi thọ so với pin lithium-ion truyền thống.

Theo mô tả từ nhà sản xuất, pin sử dụng natri, một nguyên tố phổ biến có nguồn gốc từ muối làm vật liệu chính. Nhờ đặc tính hóa học ổn định hơn, loại pin này được đánh giá cao về mức độ an toàn, ít nguy cơ cháy nổ và có khả năng hoạt động tốt trong điều kiện khắc nghiệt.

Sạc dự phòng của ELECOM được công bố có thể sử dụng trong dải nhiệt độ rộng từ -35 độ C đến hơn 50 độ C. Ảnh: SUMA-KIYO/znews

Điểm gây chú ý nhất của DE-C55L-9000 nằm ở khả năng chịu lạnh. Trong khi đa số pin dự phòng thông thường chỉ hoạt động ổn định trong khoảng 0-35 độ C, sản phẩm của ELECOM được công bố có thể sử dụng trong dải nhiệt độ rộng, từ -35 độ C đến hơn 50 độ C.

Bên cạnh khả năng chịu lạnh, tuổi thọ của DE-C55L-9000 cũng là một điểm cộng đáng kể. Theo công bố, pin có thể sạc xả khoảng 5.000 chu kỳ. Nếu sử dụng mỗi ngày một lần, thiết bị có thể hoạt động trong khoảng 13 năm. ELECOM cũng cho biết nguy cơ cháy nổ của pin ion natri rất thấp.

Về dung lượng, pin có thể sạc gần đầy một chiếc iPhone 17 Pro khoảng 1,3 lần. Nhờ cổng USB-C, thiết bị cũng đủ khả năng cấp điện cho MacBook Air trong các tình huống cần thiết.

Điểm trừ lớn nhất của sản phẩm nằm ở kích thước và trọng lượng. So với pin dự phòng 10.000 mAh công suất 30 W đang được sử dụng trước đây, DE-C55L-9000 có dung lượng gấp đôi nhưng nặng hơn khoảng 1,6 lần, có thể không phải là lựa chọn của những người ưu tiên tính di động, gọn nhẹ.