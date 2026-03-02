Hãng điện thoại Honor “trình làng” smartphone gắn cánh tay robot

(GLO)- Tại Triển lãm MWC Barcelona 2026 diễn ra vào ngày 2-3, hãng điện thoại Trung Quốc Honor đã “trình làng” mẫu smartphone có gắn cánh tay robot.

Theo đó, cụm camera 200MP của sản phẩm được gắn trên một cánh tay khớp nối ở đỉnh máy. Hệ thống này có khả năng cử chỉ, tương tác với người dùng và ghi hình với chất lượng ấn tượng.

Cụm camera 200MP của sản phẩm được gắn trên một cánh tay khớp nối ở đỉnh máy. Ảnh: Bloomberg/Vietnamnet

Camera có thể di chuyển đồng bộ với quá trình phát nhạc, đưa ra các phản hồi giống như gật hoặc lắc đầu; đồng thời, hoạt động như 1 bộ chống rung tinh vi phục vụ quay video sáng tạo. Người dùng có thể trò chuyện với trợ lý ảo trên điện thoại bằng văn bản hoặc giọng nói.

Trong một thử nghiệm, Honor cho thấy máy có thể quay toàn cảnh điện ảnh - kỹ thuật rất khó thực hiện khi cầm tay. Thiết bị còn tích hợp khả năng theo dõi chủ thể thông minh cùng tính năng nhận diện giọng nói và cử chỉ người dùng.

Hệ thống gimbal tiên tiến nâng đỡ camera hoạt động nhờ 3 động cơ vi mô do Honor phát triển, có kích thước nhỏ hơn 70% so với tiêu chuẩn hiện hành trên thị trường.

Hệ thống gimbal tiên tiến nâng đỡ camera. Ảnh: Bloomberg/Vietnamnet

Hãng điện thoại Trung Quốc cũng sử dụng một số kỹ thuật dùng trong điện thoại gập để khiến camera chắc chắn hơn, đồng thời tích hợp hệ thống gimbal 4 bậc tự do vào máy. Vật liệu của cánh tay robot giống với bản lề của điện thoại gập Magic V6, đạt độ bền kéo 2800 MPa.

Dự kiến mẫu điện thoại này sẽ được mở bán tại Trung Quốc vào nửa cuối năm 2026. Hiện hãng chưa công bố giá bán chính thức.