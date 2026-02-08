Tai nghe Sony WF-1000XM6 với thiết kế hoàn toàn mới lộ giá gây 'sốc'

(GLO)- Tai nghe true wireless cao cấp Sony WF-1000XM6 cuối cùng đã lộ ảnh mới màu cũ nhưng thiết kế hoàn toàn mới, lộ giá gây 'sốc' tại Đông Nam Á.

Mẫu tai nghe cao cấp này vừa được Nhà bán lẻ Power Buy tại Thái Lan đăng tải hình ảnh với 2 màu đen và bạc, hé lộ toàn bộ diện mạo với thiết kế hộp sạc tinh chỉnh lại, và kiểu dáng thân tai nghe tròn, dài hơn, mang hơi hướng viên thuốc rõ rệt hơn.

Tuy nhiên, Power Buy không công bố thông số phần cứng chi tiết, mà chỉ xác nhận các tính năng cơ bản như chống ồn chủ động ANC, chế độ âm thanh môi trường và chuẩn kháng nước IPX4, tương đương thế hệ trước.

Thiết kế củ tai có vẻ rộng hơn và được bao phủ bởi lớp hoàn thiện nhám sang trọng, thay vì bóng bẩy như trước. Hộp sạc cũng được 'lột xác' với hình dáng lăng trụ chữ nhật bo tròn, đồng bộ với phong cách nhám toàn diện.

Đáng chú ý nhất trong lần lộ diện này là sự xuất hiện của một khe lưới thứ hai trên vỏ tai nghe. Giới chuyên môn nhận định đây là vị trí của micro thu âm bổ sung, nâng tổng số micro lên con số 4 cho mỗi bên tai (3 micro ngoài + 1 micro trong).

Hình ảnh rò rỉ về tai nghe Sony WF-1000XM6. ẢNH: GEMINI

Nếu thông tin này chính xác, khả năng chống ồn chủ động (ANC) và chất lượng đàm thoại trên XM6 hứa hẹn sẽ vượt xa con số 3 micro/bên của dòng XM5 hiện tại.

Và tai nghe vẫn giữ chuẩn kháng nước IPX4 và sử dụng nút tai 'bọt biển' trứ danh giúp tăng cường khả năng cách âm thụ động.

Dự kiến thời điểm ra mắt tai nghe Sony WF-1000XM6 trong tháng 2-2026.

Song, thông tin khiến nhiều người dùng quan tâm nhất chính là giá bán. Nhà bán lẻ Thái Lan đã niêm yết mức giá gợi ý là 11.990 THB (tương đương khoảng 380 USD hay 9,8 triệu đồng)-mức giá cao hơn rất nhiều so với hầu hết các đối thủ từ Apple, Samsung, JBL...

Nếu mức giá này là thật, Sony đang định vị chiếc flagship mới của hãng ở một phân khúc giá cao hơn hẳn, tạo ra áp lực không nhỏ cho ví tiền của người hâm mộ.

Dù Sony chưa chính thức xác nhận, nhưng với những hình ảnh và thông tin chi tiết này, cộng đồng yêu âm thanh vẫn đang ngóng chờ một siêu phẩm thực sự từ Sony để kế nhiệm dòng tai nghe chống ồn huyền thoại WF-1000X.