Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Tai nghe Sony WF-1000XM6 với thiết kế hoàn toàn mới lộ giá gây 'sốc'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Theo genk.vn, thanhnien.vn)

(GLO)- Tai nghe true wireless cao cấp Sony WF-1000XM6 cuối cùng đã lộ ảnh mới màu cũ nhưng thiết kế hoàn toàn mới, lộ giá gây 'sốc' tại Đông Nam Á.

mau-tai-nghe-sony-a0.jpg

Mẫu tai nghe cao cấp này vừa được Nhà bán lẻ Power Buy tại Thái Lan đăng tải hình ảnh với 2 màu đen và bạc, hé lộ toàn bộ diện mạo với thiết kế hộp sạc tinh chỉnh lại, và kiểu dáng thân tai nghe tròn, dài hơn, mang hơi hướng viên thuốc rõ rệt hơn.

Tuy nhiên, Power Buy không công bố thông số phần cứng chi tiết, mà chỉ xác nhận các tính năng cơ bản như chống ồn chủ động ANC, chế độ âm thanh môi trường và chuẩn kháng nước IPX4, tương đương thế hệ trước.

Thiết kế củ tai có vẻ rộng hơn và được bao phủ bởi lớp hoàn thiện nhám sang trọng, thay vì bóng bẩy như trước. Hộp sạc cũng được 'lột xác' với hình dáng lăng trụ chữ nhật bo tròn, đồng bộ với phong cách nhám toàn diện.

Đáng chú ý nhất trong lần lộ diện này là sự xuất hiện của một khe lưới thứ hai trên vỏ tai nghe. Giới chuyên môn nhận định đây là vị trí của micro thu âm bổ sung, nâng tổng số micro lên con số 4 cho mỗi bên tai (3 micro ngoài + 1 micro trong).

Hình ảnh rò rỉ về tai nghe Sony WF-1000XM6.
Hình ảnh rò rỉ về tai nghe Sony WF-1000XM6. ẢNH: GEMINI

Nếu thông tin này chính xác, khả năng chống ồn chủ động (ANC) và chất lượng đàm thoại trên XM6 hứa hẹn sẽ vượt xa con số 3 micro/bên của dòng XM5 hiện tại.

Và tai nghe vẫn giữ chuẩn kháng nước IPX4 và sử dụng nút tai 'bọt biển' trứ danh giúp tăng cường khả năng cách âm thụ động.

Dự kiến thời điểm ra mắt tai nghe Sony WF-1000XM6 trong tháng 2-2026.

Song, thông tin khiến nhiều người dùng quan tâm nhất chính là giá bán. Nhà bán lẻ Thái Lan đã niêm yết mức giá gợi ý là 11.990 THB (tương đương khoảng 380 USD hay 9,8 triệu đồng)-mức giá cao hơn rất nhiều so với hầu hết các đối thủ từ Apple, Samsung, JBL...

Nếu mức giá này là thật, Sony đang định vị chiếc flagship mới của hãng ở một phân khúc giá cao hơn hẳn, tạo ra áp lực không nhỏ cho ví tiền của người hâm mộ.

Dù Sony chưa chính thức xác nhận, nhưng với những hình ảnh và thông tin chi tiết này, cộng đồng yêu âm thanh vẫn đang ngóng chờ một siêu phẩm thực sự từ Sony để kế nhiệm dòng tai nghe chống ồn huyền thoại WF-1000X.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

OpenAI sản xuất tai nghe AI đầu tiên tại Việt Nam

OpenAI sản xuất tai nghe AI đầu tiên tại Việt Nam

(GLO)- OpenAI vừa xác nhận kế hoạch phát hành thiết bị AI tiêu dùng đầu tiên, được cho là một mẫu tai nghe thông minh với tên mã nội bộ “Sweetpea”. Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2026, với kỳ vọng đạt doanh số lên tới 50 triệu chiếc.

Có thể bạn quan tâm

Tập huấn bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

Gia Lai: Hướng dẫn đăng ký bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Ngày 28-1, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức tập huấn hướng dẫn đăng ký bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ cho chủ thể sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp.

VinFuture khởi động mùa giải thứ 6 năm 2026

VinFuture khởi động mùa giải thứ 6

Tin tức công nghệ

(GLO)- Ban tổ chức Giải thưởng VinFuture vừa chính thức công bố khởi động mùa giải thứ 6 năm 2026 và bắt đầu tiếp nhận đề cử các công trình khoa học - công nghệ từ cộng đồng khoa học trên toàn cầu đến 14 giờ ngày 17-4 (theo giờ Việt Nam).

OpenAI sản xuất tai nghe AI đầu tiên tại Việt Nam

OpenAI sản xuất tai nghe AI đầu tiên tại Việt Nam

Tin tức công nghệ

(GLO)- OpenAI vừa xác nhận kế hoạch phát hành thiết bị AI tiêu dùng đầu tiên, được cho là một mẫu tai nghe thông minh với tên mã nội bộ “Sweetpea”. Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2026, với kỳ vọng đạt doanh số lên tới 50 triệu chiếc.

Sony nhượng quyền kinh doanh TV cho TCL

Sony nhượng quyền kinh doanh TV cho TCL

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sony vừa thông báo ký biên bản ghi nhớ (MOU) với TCL Electronics Holdings để thành lập liên doanh nhằm tiếp quản mảng kinh doanh thiết bị giải trí gia đình. Theo thỏa thuận, TCL sở hữu 51% cổ phần trong liên doanh, còn Sony giữ 49%.

null