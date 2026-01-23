OpenAI sản xuất tai nghe AI đầu tiên tại Việt Nam

(GLO)- OpenAI vừa xác nhận kế hoạch phát hành thiết bị AI tiêu dùng đầu tiên, được cho là một mẫu tai nghe thông minh với tên mã nội bộ “Sweetpea”. Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2026, với kỳ vọng đạt doanh số lên tới 50 triệu chiếc.

Thông tin này được tiết lộ bởi ông Chris Lehane - Giám đốc phụ trách toàn cầu của công ty, trong một buổi trao đổi tại sự kiện Axios House Davos thuộc khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ).

Tai nghe AI “Sweetpea” có thể sẽ tích hợp khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên dựa trên điện toán đám mây. Ảnh: FRANDROID/TNO

Dù OpenAI chưa công bố chi tiết chính thức về cấu hình hay tính năng, các báo cáo trước đó tiết lộ tai nghe AI “Sweetpea” sẽ tích hợp khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên dựa trên điện toán đám mây, đồng thời sử dụng chip Exynos tiến trình 2 nm của Samsung để xử lý một số tác vụ trực tiếp trên thiết bị.

Tờ Economic Daily (Đài Loan) cho biết, OpenAI có kế hoạch ra mắt sản phẩm này trên phạm vi toàn cầu vào tháng 9-2026. Đáng chú ý, thiết bị được giao cho tập đoàn Foxconn sản xuất tại Việt Nam.

Song song với Sweetpea, OpenAI cũng đang phát triển một thiết bị AI khác với tên mã “Gumdrop”. Thiết bị này có hình dạng tương tự bút hoặc iPod Shuffle, không có màn hình, được trang bị nhiều cảm biến như micro và camera.

Gumdrop có thể xử lý văn bản viết tay, truyền dữ liệu trực tiếp lên ChatGPT và giao tiếp với các thiết bị khác. Sản phẩm dự kiến ra mắt trong năm 2026 hoặc 2027.