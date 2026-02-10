NASA cho phép phi hành gia mang smartphone lên vũ trụ

(GLO)- NASA vừa thay đổi chính sách lâu đời về những vật dụng được phép mang lên vũ trụ. Theo đó, giờ đây, các phi hành gia có thể mang theo smartphone trong các nhiệm vụ không gian, mở ra cơ hội chụp ảnh, quay video chân thực hơn.

Thông tin này được Giám đốc NASA Jared Isaacman xác nhận trên mạng xã hội X. Ông cho biết, các phi hành gia sẽ sớm được trang bị những smartphone mới nhất "để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt cho gia đình và chia sẻ những hình ảnh truyền cảm hứng với thế giới".

Các phi hành gia có thể mang smartphone để chụp lại các khoảnh khắc ấn tượng ngoài không gian. Ảnh minh họa: Getty/dantri.com.vn

Quy định mới này sẽ bắt đầu được áp dụng với các thành viên trong phi hành đoàn của sứ mệnh Crew-12 (phóng tàu vào ngày 11-2, đưa 4 phi hành gia lên ISS) và sứ mệnh Artemis II (dự kiến phóng tàu vào tháng 3, đưa 4 phi hành gia bay xung quanh Mặt Trăng).

NASA hiện chưa chỉ rõ loại smartphone nào đáp ứng được tiêu chuẩn cho các chuyến bay ra ngoài không gian. Các thiết bị điện tử phải trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, đáp ứng các yêu cầu phức tạp của NASA, trước khi được phê duyệt để đưa lên tàu vũ trụ.

Được biết, kể từ những năm 1970, NASA cho phép các phi hành gia mang máy ảnh chuyên nghiệp lên tàu vũ trụ trong các sứ mệnh khám phá không gian. Điều này giúp phi hành gia chụp được những hình ảnh ấn tượng từ trên vũ trụ.

Mặc dù smartphone có camera ngày càng được nâng cấp và chất lượng ảnh chụp tiệm cận các loại máy ảnh cao cấp, song thiết bị nhỏ gọn này vẫn không được phép mang lên tàu vũ trụ để thay thế máy ảnh chuyên nghiệp. Bởi lẽ, các smartphone có thể bị hư hỏng do ảnh hưởng bởi bức xạ vũ trụ, đặc biệt các loại tia bức xạ tỏa ra từ Mặt Trời.

Chưa kể, các loại sóng phát ra từ smartphone cũng có thể gây nhiễu cho hệ thống điện tử quan trọng của tàu vũ trụ, nguy cơ gây ra sự cố nghiêm trọng.

Thêm vào đó, pin lithium-ion trên smartphone cũng bị đánh giá là kém ổn định, có nguy cơ cháy nổ trong quá trình sử dụng. Điều này cực kỳ nguy hiểm trong môi trường kín và giàu oxy của tàu vũ trụ.