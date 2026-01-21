Gia Lai triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về việc triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026.

Mục tiêu mà Kế hoạch đề ra là 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công có hiểu biết về chuyển đổi số (CĐS), kiến thức và kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc.

Lớp “Bình dân học vụ số” tại xã An Lương. Ảnh: ĐVCC

100% học sinh từ cấp tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng số để phục vụ học tập, nghiên cứu và sáng tạo, nhận biết được nguy cơ, có kỹ năng bảo đảm an toàn trong môi trường số.

100% người dân trưởng thành có tri thức cơ bản về CĐS, có kỹ năng số, sử dụng tốt thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ số thiết yếu, tham gia tương tác, an toàn trên môi trường số.

Cùng với đó, phấn đấu 90% người dân trong độ tuổi trưởng thành được xác nhận đạt phổ cập tri thức về CĐS, kỹ năng số trên nền tảng VNeID; 100% người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có kiến thức về công nghệ số, có kỹ năng số, sử dụng tốt thiết bị thông minh để phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động.

Gia Lai phấn đấu 90% người dân trong độ tuổi trưởng thành được xác nhận đạt phổ cập tri thức về CĐS, kỹ năng số trên nền tảng VNeID trong năm 2026. Ảnh: Mộc Trà

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh cũng xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gắn với phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương và tiến độ thực hiện, gồm: truyền thông và tuyên truyền; triển khai các chính sách, huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ tích cực tham gia hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”; phổ cập tri thức về CĐS, kỹ năng số cho từng nhóm đối tượng; triển khai các mô hình, phong trào lan tỏa kỹ năng số cho cộng đồng.

Cùng với đó là các nhóm giải pháp về tổ chức, bộ máy; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, đảm bảo kinh phí và hợp tác.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch theo tiến độ đề ra. Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện.