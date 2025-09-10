Gia Lai: Lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”

(GLO)- Với mục tiêu xóa mù công nghệ, trang bị kỹ năng số cho người dân, phong trào “Bình dân học vụ số” đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cầm tay chỉ việc

Những buổi phổ cập kỹ năng số do đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thực hiện tại xã Tuy Phước mang lại hiệu quả rõ rệt. Ở đó, ĐVTN kiên nhẫn hướng dẫn cho những người lớn tuổi. Người thì lần đầu làm quen với điện thoại thông minh, người đã có thiết bị nhưng chưa khai thác hết tính năng, có người chưa kịp kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID.

Ông Nguyễn Văn Anh (SN 1962, ở thôn Vân Hội, xã Tuy Phước) chia sẻ: “Thế hệ trẻ ứng dụng công nghệ thông tin nhanh lắm, còn những người lớn tuổi như chúng tôi thì chậm hơn. Nhờ các cháu chỉ dẫn từng thao tác, tôi đã làm được”.

Thanh niên phường Quy Nhơn Bắc hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Đ.Y

Còn ông Võ Minh Tô (SN 1948, ở khu phố 4, phường Quy Nhơn Bắc) cho hay: “Tôi tuổi già, bệnh tật, giấy tờ nhiều khi quên hết. Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường để hỏi cách nộp thủ tục hành chính trực tuyến trên điện thoại thông minh, tôi được các cháu thanh niên tình nguyện hướng dẫn nhiệt tình”.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ia Hiao để làm khai sinh cho con, chị Ksor Ngô (buôn Ling A) chia sẻ: “Xã Ia Hiao được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Chrôh Pơnan, xã Ia Peng và xã Ia Hiao (cũ). Tôi tưởng số hồ sơ thủ tục hành chính nhiều hơn thì thời gian giải quyết sẽ lâu hơn, nhưng thấy cán bộ xã làm rất nhanh và nhiệt tình. Cán bộ xã còn hướng dẫn cho tôi cách thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại thông minh để lần sau ở nhà cũng có thể làm được, đỡ tốn công đi lại”.

Nhiều chuyển biến tích cực

Phong trào “Bình dân học vụ số” đang từng bước hình thành kỹ năng công nghệ cơ bản cho người dân, giúp họ thay đổi thói quen, chủ động hơn trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tại nhiều địa phương, các tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập, trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân. Chị Đinh Thị Thanh Hậu - Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng phường Quy Nhơn Bắc - cho biết: “Chúng tôi trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường từ thứ 2 đến thứ 6, còn cuối tuần thì xuống khu dân cư, đến từng nhà hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, đăng ký hưởng trợ cấp xã hội… Khối lượng công việc nhiều nhưng ai cũng nhiệt tình vì thấy bà con chịu khó thực hành để thao tác nhuần nhuyễn từng công đoạn”.

Theo thống kê, toàn tỉnh đã thành lập 143 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của hơn 2.250 ĐVTN nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Từ ngày 1-7 đến nay, trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 163 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó, 78,6% là hồ sơ nộp trực tuyến. Đây là con số ấn tượng, cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân.

Ông Trần Mạnh Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ia Hiao - cho hay: “Phương châm của chúng tôi là mỗi người dân đến đều được phục vụ như khách hàng. Không chỉ tiếp nhận hồ sơ, cán bộ và lực lượng thanh niên còn hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, các thao tác để bà con có thể tự làm ở nhà. Thậm chí có hồ sơ, bà con nộp online và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích mà không cần đi đâu cả”.

Chính sự tận tâm của đội ngũ cán bộ và lực lượng ĐVTN đã góp phần thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phong trào, các địa phương cũng đối mặt với không ít khó khăn.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Ia Ly - cho biết: “Đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn hạn chế về kỹ năng sử dụng công nghệ. Thông qua các tổ chức đoàn thể, chúng tôi kiên trì vận động bà con học hỏi điều mới mẻ”.