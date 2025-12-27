Gia Lai: 50 học viên tham gia diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

(GLO)- Chiều 26-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ) và Đại học Duy Tân tổ chức diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2025.

Tham gia diễn tập có 50 học viên là thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh.

Các học viên tham gia diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Ảnh: Hoàng Vũ

Nội dung diễn tập tập trung triển khai các hoạt động tấn công - phòng thủ trong điều kiện thực tế, với sự tham gia của 8 đội Tấn công (mỗi đội 4-6 thành viên) và 1 đội Phòng thủ, dưới sự giám sát, điều phối và đánh giá chặt chẽ của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo.

Các tình huống diễn tập được xây dựng sát với nguy cơ thực tế; yêu cầu các lực lượng tham gia phải vận dụng đồng bộ kiến thức, kỹ năng, quy trình để kịp thời phát hiện, khoanh vùng, xử lý và khắc phục sự cố.

Thông qua diễn tập, các cơ quan, đơn vị kịp thời phát hiện những lỗ hổng về công nghệ và quy trình vận hành; từ đó, đề xuất giải pháp khắc phục, nâng cao năng lực ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn, an ninh các hệ thống thông tin quan trọng.